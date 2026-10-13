У ТЦК поставили на облік непридатного чоловіка: він пішов до суду

У ТЦК поставили на облік непридатного чоловіка / © pexels.com

Реклама

Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов громадянина, якого ТЦК знову зробив військовозобов’язаним попри наявне рішення про його повну непридатність за станом здоров’я. У суді підкреслили, що в разі, якщо постанова медкомісії залишається чинною, районний ТЦК не має права за власною ініціативою повертати людину до облікових списків.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Реклама

Парадокс у «Резерв+»: чоловік виявився непридатним і військовозобов’язаним водночас

Деталі стали відомі зі справи № 140/7369/26. Історія почалася ще восени 2022 року. 1 вересня чоловік пройшов огляд ВЛК, яка визнала його непридатним до несення служби та ухвалила рішення про виключення з військового обліку на підставі статей 47-а та 39-б графи II Розкладу хвороб. Наступного ж дня працівники ТЦК внесли відповідні позначки до його паперового тимчасового посвідчення.

Реклама

Проте в травні 2026-го, відкривши застосунок «Резерв+», громадянин виявив дивну ситуацію. В його електронному документі поруч із давнім рішенням ВЛК про непридатність з’явилася нова актуальна позначка — військовозобов’язаний.

Виник юридичний парадокс: електронна система одночасно показувала, що людина виключена з обліку за станом здоров’я і водночас перебуває на обліку.

Чоловік вирішив звернутися до суду. В позовній заяві він зазначив, що законодавство України не містить ані процедур, ані підстав для того, щоб знову ставити на облік осіб, яких раніше визнали непридатними та виключили з нього.

Позивач вимагав визнати незаконними кроки ТЦК щодо повторної постановки його на облік та внесення відповідних записів до бази «Оберіг», а також зобов’язати ТЦК відновити в реєстрі відомості про його виключення з обліку.

Реклама

ТЦК та СП отримав судову ухвалу про початок провадження, однак жодних заперечень чи відзиву на позов не надіслав. Через це суд ухвалював рішення на основі наявних матеріалів.

Судді детально проаналізували обставини та розмежували два випадки: технічну помилку чи невідповідність даних у базі та свідому повторну постановку громадянина на облік.

Відповідно до норм Порядку № 559, якщо відомості в паперовому документі відрізняються від записів у базі даних, людина має право подати заяву для виправлення інформації. Проте в цій справі йшлося не про розбіжність у документах, а про фактичну зміну статусу особи, яку раніше офіційно виключили з обліку.

Головним завданням суду було перевірити, чи мав ТЦК законні підстави для ухвалення такого рішення.

Реклама

Суд проаналізував статтю 37 Закону України про військовий обов’язок та звернув увагу на те, що в чинній нормі передбачено виключення з обліку громадян, яких ВЛК визнала непридатними. Тобто після ухвалення рішення про виключення людина остаточно втрачає статус військовозобов’язаного та більше не перебуває на обліку.

Суд також перевірив, чи зберігає чинність рішення ВЛК від вересня 2022 року. Відповідач не надав жодних доказів того, що це рішення скасовували або переглядали у встановленому порядку.

Згідно з нормами Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, ані ТЦК як орган, ані його керівник особисто не мають повноважень скасовувати, змінювати чи переглядати висновки медкомісій про непридатність громадян із виключенням їх з обліку. Отже, постанова ВЛК 2022 року залишається чинною та має повну юридичну силу.

Суд визнав рішення ТЦК протиправним, оскільки військкомат не зміг навести жодної норми закону, яка б дозволяла повторно ставити позивача на облік, та ухвалив такі рішення:

Визнати незаконною повторну постановку позивача на військовий облік і внесення відповідних відомостей до реєстру «Оберіг». Зобов’язати ТЦК виключити чоловіка з військового обліку та внести належні зміни до системи «Оберіг». Стягнути на користь позивача 1 331,20 грн сплаченого судового збору за рахунок бюджетних коштів відповідача.

Чоловік відмовився від повістки після ВЛК і не прийшов до ТЦК

Нагадаємо, Лисянський районний суд Черкаської області визнав військовозобов’язаного винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в частинах забезпечення, ТЦК та навчальних центрах, проте відмовився від повістки для відправлення до ЗСУ, написав заяву про відмову від проходження служби і не з’явився до ТЦК.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся, пояснивши свій вчинок побоюваннями щодо відправлення його на передову та тяжкими захворюваннями, через які подав документи на встановлення інвалідності.

Замість ув’язнення від 3 до 5 років суд застосував ст. 69 КК України та призначив чоловікові штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Під час винесення вироку було враховано стан здоров’я обвинуваченого, щире каяття, позитивну характеристику та відсутність попередніх судимостей. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Новини партнерів

Новини партнерів