Де та як зберігати горіхи, щоб вони не гірчили та не пліснявіли

Як зберігати горіхи

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Горіхи вважаються продуктом тривалого зберігання, тому їх часто купують великими порціями та залишають у кухонних шафах. Однак уже за кілька тижнів деякі види можуть втратити приємний аромат, почати гірчити або набути неприємного присмаку. Особливо швидко псуються очищені та подрібнені ядра. Щоб волоські горіхи, мигдаль, фундук, фісташки й кедрові горішки якомога довше залишалися свіжими, важливо правильно обрати місце та умови їхнього зберігання.

Багато хто звик пересипати куплені горіхи у скляні банки та ставити їх поряд із крупами. Проте для тривалого зберігання такий спосіб не завжди підходить. Причина полягає у великій кількості природних жирів, які містяться в ядрах. Під впливом тепла, світла та кисню вони поступово окиснюються. Саме тому навіть якісні горіхи з часом можуть втрачати свіжість.

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Чому горіхи гірчать навіть у закритій банці

Свіжі горіхи мають характерний приємний аромат і ніжний смак. Однак під час тривалого зберігання їхні властивості поступово змінюються. Насамперед це пов’язано з окисненням ненасичених жирних кислот. Що вища температура та триваліший контакт із повітрям, то швидше може відбуватися цей процес. У результаті горіхи набувають згірклого присмаку, а їхній аромат іноді починає нагадувати стару олію. Особливо чутливими до неналежних умов є очищені ядра, які не мають природного захисту у вигляді шкаралупи.

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Тому навіть щільно закрита банка не гарантує тривалого збереження смаку, якщо вона стоїть біля плити, духовки або іншого джерела тепла.

Які горіхи псуються найшвидше, а які можна зберігати довше

Різні види горіхів мають неоднаковий склад, тому й терміни зберігання відрізняються, стверджують експерти.

Волоські горіхи. Через значний вміст ненасичених жирів вони досить чутливі до тепла. Очищені ядра краще не залишати надовго за кімнатної температури. У холодильнику за правильного пакування їх можна зберігати протягом багатьох місяців, а в морозильній камері — значно довше.

Мигдаль. Зазвичай має кращу стійкість до зберігання, ніж волоські горіхи. Особливо добре зберігаються цілі ядра зі шкіркою та плоди у шкаралупі. Проте великі запаси також бажано тримати в прохолодному місці.

Фундук. Завдяки своєму складу може досить довго залишатися свіжим. Якщо горіхи добре висушені та захищені від вологи, вони здатні зберігати якість протягом кількох місяців. Для тривалого зберігання очищеного фундука краще використовувати холодильник.

Фісташки. Чутливі до надмірної вологості та тепла. Очищені фісташки бажано зберігати в герметичному пакуванні. Особливо це стосується великих запасів, які не планують швидко використовувати.

Кедрові горішки. Належать до продуктів, які можуть порівняно швидко втрачати свіжість. Через високий вміст жирів очищені ядра краще одразу поміщати в холодильник або морозильну камеру.

Де краще зберігати горіхи — у шафі чи холодильнику

Якщо ви придбали невелику кількість горіхів і плануєте використати їх найближчим часом, можна залишити продукт у кухонній шафі. Однак місце має бути сухим, прохолодним і захищеним від сонячного світла.

Для тривалого зберігання краще обрати холодильник. Низька температура уповільнює окиснення жирів і допомагає довше зберігати природний смак. При цьому важливо використовувати щільно закриті харчові контейнери або пакети. Горіхи можуть вбирати сторонні запахи, тому не варто залишати їх відкритими поряд із продуктами, які мають сильний аромат.

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Якщо ж запаси потрібно зберегти протягом року або довше, доцільно скористатися морозильною камерою. За правильного пакування заморожування добре підходить для більшості поширених видів горіхів.

Скільки можна зберігати горіхи в холодильнику та морозилці

Тривалість зберігання залежить від виду продукту, його початкової свіжості та способу пакування.

Орієнтовні терміни збереження якості для правильно висушених горіхів:

Вид горіхів Холодильник Морозильна камера Волоські До 12 місяців До 2 років Мигдаль Близько 12 місяців 1 рік і довше Фундук До 12 місяців До 2 років Фісташки До 12 місяців До 2 років Кедрові Близько 3 місяців До 9 місяців

Ці строки не є гарантією придатності продукту. Вони орієнтовні й можуть скорочуватися через високу вологість, неналежне пакування або тривале зберігання до придбання.

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Варто також враховувати, що смажені, солоні та подрібнені горіхи часто мають коротший термін збереження якості, ніж сирі цілі ядра.

Як заморожувати горіхи, щоб вони не втрачали смак

Перед заморожуванням потрібно перевірити, чи немає на горіхах вологи, плісняви або стороннього запаху.

Найзручніше розділити продукт на порції, які можна використати за один або кілька разів. Для пакування підійдуть спеціальні пакети із застібкою, герметичні харчові контейнери або інші ємності, призначені для заморожування. Особливо ретельно бажано пакувати кедрові горішки, які чутливі до умов зберігання.

Перевага цього способу полягає в тому, що заморожені горіхи не завжди потрібно розморожувати перед використанням. Наприклад, їх можна одразу додавати до тіста, каш або інших страв.

Якщо ж горіхи потрібно розморозити повністю, краще залишити їх у закритій упаковці до поступового нагрівання. Це допоможе уникнути утворення зайвого конденсату на ядрах.

Чи потрібно очищати горіхи від шкаралупи перед зберіганням

Якщо ви придбали волоські горіхи, фундук або мигдаль у шкаралупі, поспішати з очищенням не обов’язково. Шкаралупа є природним бар’єром, який частково захищає ядра від впливу навколишнього середовища. За належних умов такі горіхи можуть зберігатися довше, ніж очищені. Особливо це зручно, коли йдеться про великий домашній запас, який планують використовувати поступово.

Однак перед зберіганням потрібно переконатися, що плоди добре висушені. Надмірна вологість усередині шкаралупи може сприяти розвитку плісняви.

Очищені ядра натомість краще одразу розфасувати в закриті контейнери та помістити в прохолодне місце.

Подрібнювати горіхи бажано безпосередньо перед приготуванням їжі, оскільки дрібні шматочки мають більшу площу контакту з повітрям і швидше окиснюються.

Як зрозуміти, що горіхи вже зіпсувалися

Перед використанням продукту варто звертати увагу насамперед на його запах і зовнішній вигляд. Згірклі горіхи можуть мати різкий неприємний аромат, схожий на запах старої олії або фарби. Смак також змінюється: з’являється виразна гіркота, яка відрізняється від природної легкої терпкості деяких видів горіхів.

Проте найнебезпечнішою ознакою псування є пліснява. Вона може проявлятися у вигляді пухнастого нальоту, плям або незвичних нашарувань на поверхні ядра. Такі горіхи не можна використовувати для приготування страв.

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