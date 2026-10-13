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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В ТЦК поставили на учет непригодного мужчину: он пошел в суд

В приложении «Резерв+» мужчина увидел два противоречивых статуса: «непригоден к военной службе» и «военнообязанный». Суд выяснил, почему у ТЦК не было законных оснований повторно ставить его на учет.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В ТЦК поставили на учет непригодного мужчину

В ТЦК поставили на учет непригодного мужчину / © pexels.com

Волынский окружной административный суд удовлетворил иск гражданина, которого ТЦК снова сделал военнообязанным, несмотря на решение о его полной непригодности по состоянию здоровья. В суде подчеркнули, что в случае, если постановление медкомиссии остается в силе, районный ТЦК не имеет права по собственной инициативе возвращать человека в списки учета.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Парадокс в «Резерв+»: мужчина оказался «непригодным» и «военнообязанным» одновременно

Детали стали известны из дела № 140/7369/26. История началась еще осенью 2022 года. 1 сентября мужчина прошел осмотр ВВК, которая признала его непригодным к несению службы и приняла решение об исключении из военного учета на основании статей 47-а и 39-б графы II Расписания болезней. На следующий же день работники ТЦК внесли соответствующие отметки в его бумажное временное удостоверение.

Но в мае 2026 года, открыв приложение «Резерв+», гражданин заметил странную ситуацию. В его электронном документе рядом со старім решением ВВК о непригодности появилась новая актуальная отметка — «Военнообязанный».

Возник юридический парадокс: электронная система одновременно показывала, что человек исключен из учета по состоянию здоровья и в то же время состоит на учете.

Мужчина решил обратиться в суд. В исковом заявлении он отметил, что законодательство Украины не имеет ни процедур, ни оснований для того, чтобы снова ставить на учет лиц, которых ранее признали непригодными и исключили из него.

Истец требовал признать незаконными действия ТЦК относительно повторной постановки на учет и внесение соответствующих записей в базу «Оберег», а также обязать ТЦК восстановить в реестре сведения о его исключении из учета.

ТЦК и СП получил судебное постановление о начале производства, но никаких возражений или отзыва на иск не направил. Поэтому суд принимал решение на основе имеющихся материалов.

Судьи подробно проанализировали обстоятельства и разграничили два случая: техническую ошибку или несоответствие данных в базе и повторную постановку гражданина на учет.

В соответствии с нормами Порядка №559, если сведения в бумажном документе отличаются от записей в базе данных, человек имеет право подать заявление для исправления информации. Однако по этому делу речь шла не о расхождении в документах, а о фактическом изменении статуса лица, ранее официально исключенного из учета.

Главной задачей суда было проверить, имел ли ТЦК законные основания для принятия такого решения.

Суд проанализировал статью 37 Закона Украины о воинской обязанности и обратил внимание на то, что в действующей норме предусмотрено исключение из учета граждан, признанных ВВК непригодными. То есть после принятия решения об исключении человек окончательно теряет статус военнообязанного и больше не состоит на учете.

Суд также проверил, сохраняет ли действие решение ВВК от сентября 2022 года. Ответчик не предоставил никаких доказательств того, что решение отменяли или пересматривали в установленном порядке.

Согласно нормам Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, ни ТЦК как орган, ни его руководитель лично не имеют полномочий отменять, изменять или пересматривать выводы медкомиссий о непригодности граждан с исключением их из учета. Следовательно, постановление ВВК 2022 года остается действующим и имеет полную юридическую силу.

Суд признал решение ТЦК противоправным, поскольку военкомат не смог привести ни одной нормы закона, позволяющей повторно поставить истца на учет. Там приняли следующие решения:

  1. Признать незаконной повторную постановку истца на военный учет и внесение соответствующих сведений в реестр «Оберег».

  2. Обязать ТЦК исключить мужчину из военного учета и внести соответствующие изменения в систему «Оберег».

  3. Взыскать в пользу истца 1 331,20 грн уплаченного судебного сбора из бюджетных средств ответчика.

Мужчина отказался от повестки после ВВК и не пришел в ТЦК

Напомним, Лысянский районный суд Черкасской области признал военнообязанного виновным в уклонении от призыва во время мобилизации. Мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе в частях обеспечения, ТЦК и учебных центрах, но отказался от повестки для отправки в ВСУ, написал заявление об отказе от прохождения службы и не явился в ТЦК.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся, объяснив свой поступок опасениями по поводу отправки на передовую и тяжелыми заболеваниями, по которым подал документы на установление инвалидности.

Вместо заключения от 3 до 5 лет суд применил ст. 69 УК Украины и назначил мужчине штраф в размере 17 тысяч гривен. При вынесении приговора были учтены состояние здоровья обвиняемого, искреннее раскаяние, положительная характеристика и отсутствие предыдущих судимостей. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

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