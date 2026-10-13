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Прекратили ли США давать разведданные Украине: Трамп дал окончательный ответ
Трамп заверил, что Штаты и дальше помогают Украине важной развединформацией.
Президент Дональд Трамп опроверг слухи, что американская разведка перестала делиться информацией с Украиной, особенно в плане запуска российских ракет.
Об этом глава Белого дома сказал в разговоре с журналистами.
Журналист спросил, действительно ли США перестали делиться разведывательной информацией с Украиной.
«Нет, мы этого не сделали [не перестали делиться]. Мы им помогаем», — сказал он журналистам.
Скандал с разводом данных от США: последние новости
Напомним, что вчера вечером, 12 октября, взрывы в Киеве были слышны еще до объявления воздушной тревоги. Поэтому в Сети встревожились, может ли это свидетельствовать, что США перестали предоставлять Украине разведданные.
В частности, нардепка Галина Янченко предупреждала, что Украина не будет видеть пуски баллистики, если потеряет обмен разведданными из США.
Также в СМИ появилась информация, что представители администрации президента США Дональда Трампа якобы угрожали украинским военным и чиновникам прекращением обмена разведывательными данными и поставок американского вооружения.
Сегодня Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки 12 октября Украина не получила от партнеров преждевременного предупреждения о баллистическом ударе по Киеву.
Но в МИД заверили, что Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединенных Штатов.