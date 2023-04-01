“Бережіть себе”: останнє відео загиблого білоруського добровольця “Моджахеда”

На опублікованих кадрах український військовий, який сповідував іслам, показав засніжені позиції, на яких він із побратимами стримує наступ російських агресорів.

Напередодні загибелі українського військового Данила (Данііла) Ляшука з позивним “Моджахед”, про яку стало відомо в суботу, 1 квітня, у його соцмережі з’явилося відео. Боєць показав засніжені позиції, на яких він разом із побратимами захищає Україну від російської агресії.

Усміхнений "Моджахед", який народився у Білорусі і сповідував іслам, на опублікованому відео зауважив, що така холодна погода не випадково припала на священний для мусульман місяць Рамадан.

“Сніг під час Рамадану. Погода непередбачувана... Дні Рамадану завжди холодні, навіть якщо весна... Щоб віруючим постити було легше... Бережіть себе”, - говорить у короткому відео боєць.

Як відомо, сьогодні військовий капелан Хаджімурад Путілін повідомив, що Данііл Ляшук з позивним “Моджахед” загинув на Бахмутському напрямку.

Він народився 1 листопада 1995 року в білоруському місті Бресті, у віці 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка у Севастопольському національному технічному університеті (СевНТУ). Був музикантом-репером.

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Після анексії Криму у 2014 році Ляшук у лавах роти МВС “Торнадо” брав участь в АТО.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України “Моджахед” знову пішов на фронт, захищав Київ як доброволець. Навесні 2022 року брав участь у боях за Харків.

У липні 2022 року став військовослужбовцем ЗСУ. Був направлений на захист Миколаївщини, брав участь у бойових діях на окупованих територіях Херсонської області.

18 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання був вдруге важко поранений – отримав осколкове ураження живота, легень та печінки. Після низки операцій та реабілітації знову став у стрій.

Побратими "Моджахеда" закликали владу надати йому посмертно українське громадянство та звання Героя України.

Нагадаємо, на війні проти окупантів загинув легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

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