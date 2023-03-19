В Бахмуті у важкому бою загинув боєць полку "Київ"

Боєць Руслан Брама 13 років присвятив службі в органах внутрішніх справ.

Під час важкого бою у Бахмуті 18 березня героїчно загинув боєць з полку "Київ" Руслан Брама.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Він проявив мужність, захищаючи нашу державу від окупантів ціною власного життя. Старший сержант ніколи не боявся ризикувати. Одним із перших йшов туди, де наступав ворог", — йдеться у повідомленні.

Руслан Брама — поліцейський взводу №1 роти №2 полку поліції особливого призначення "Київ". Він пішов на війну з 2014 року та 13 років присвятив службі в органах внутрішніх справ.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, 7 березня у боях під Бахмутом загинув легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

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