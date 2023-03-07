У боях за Україну загинув легендарний "Да Вінчі"

На війні проти окупантів загинув легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну", – сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що Дмитро – один із наймолодших героїв України.

"Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну", – додав президент.

Коцюбайло командував батальйоном у складі 67-ї бригади. Йому було 27 років. "Да Вінчі" воював від 2014 року. На фронт він пішов у 18 років.

Фото: ТСН

Першим про загибель Коцюбайла повідомив правозахисник, ветеран війни Масі Найєм.

"Герой України. Я завжди пишався тим, що знав тебе через інших друзів. І досі пишаюсь, що мав можливість потиснути тобі руку в грудні 2022 року. Я б хотів написати, що "ми помстимось". Але я зараз не воюю. Але знаю наших друзів... вони помстяться. За тебе точно буде помста... .і я би написав що "співчуття близьким". Але я не уявляю собі, як це пережити. Не уявляю. Проте ми точно завжди будемо поруч", – зазначив він, не називаючи ім'я Героя.

Громадський діяч та політик Борислав Береза також натякнув на смерть Героя.

"Сьогодні Україна під Бахмутом втратила одного зі своїх Героїв. Великий воїн, Людина, Патріот. Тримай небо над нами, Друже. Помстимося!" – написав Береза. За його словами, причиною смерті Героя стало осколкове поранення у шию, отримане воїном у Бахмуті.

Ймовірно, побратими не поспішали повідомляти громадськості про смерть Героя через відсутність можливості забрати або вивезти його тіло.

Останнє фото "Да Вінчі", яке він опублікував у Facebook

Фото: Дмитро Коцюбайло

Нагадаємо, що 1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання героя України із врученням ордену "Золота зірка". ТСН пояснював, чому нагородження президентом "правосека" Коцюбайла було важливим для добровольців.

Вперше в об'єктив ТСН Дмитро потрапив у 2014 році під час кривавих боїв за Степанівку, восени того ж року отримав важке поранення, але повернувся на фронт. ТСН писав про шлях героя, який пішов на війну ще 2014 року, у 18-ть, і дорослішав на очах глядачів ТСН

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