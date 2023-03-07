В боях за Украину погиб легендарный "Да Винчи"

На войне против окупантов погиб легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. Украина будет всегда помнить своих героев. Наша память о них не погибнет. Погибнет этот враг, пришедший в Украину", – сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что Дмитрий – один из самых молодых героев Украины.

"Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины", – добавил президент.

Коцюбайло командовал батальоном в составе 67-й бригады. Ему было 27 лет. "Да Винчи" воевал с 2014 года. На фронт он ушел в 18 лет.

Фото: ТСН

Первым о гибели Коцюбайло сообщил правозащитник, ветеран войны Маси Найем.

"Герой Украины. Я всегда гордился тем, что знал тебя из-за других друзей. До сих пор горжусь, что имел возможность пожать тебе руку в декабре 2022 года. Я бы хотел написать, что "мы отомстим". Но я сейчас не воюю. Но знаю наших друзей... они отомстят. За тебя точно будет месть... .и я бы написал что "соболезнование близким". Но я не представляю себе, как это пережить. Не представляю. Однако мы точно всегда будем рядом", — отметил он, не называя имени Героя.

Общественный деятель и политик Борислав Береза также намекнул на смерть Героя.

"Сегодня Украина под Бахмутом потеряла одного из своих Героев. Великий воин, Человек, Патриот. Держи небо над нами, Друг. Мстим!" – написал Береза. По его словам, причиной смерти Героя стало осколочное ранение в шею, полученное воином в Бахмуте.

Вероятно, побратимы не спешили сообщать общественности о смерти Героя из-за отсутствия возможности вывезти его тело.

Последнее фото "Да Винчи", которое он опубликовал в Facebook

Фото: Дмитрий Коцюбайло

Напомним, что 1 декабря 2021 года Дмитрий Коцюбайло получил звание героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". ТСН объяснял, почему награждение президентом "правосека" Коцюбайло было важно для добровольцев.

Впервые в объектив ТСН Дмитрий попал в 2014 году во время кровавых боев за Степановку, осенью того же года получил тяжелое ранение, но вернулся на фронт. ТСН писал о пути героя, который пошел на войну еще в 2014 году, в 18, и взрослел на глазах зрителей ТСН

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