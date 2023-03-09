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Військовий з Ірпеня героїчно загинув у бою на Луганщині: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Військовий з Ірпеня героїчно загинув у бою на Луганщині: що відомо

Фото: Міська рада Ірпеня

Ще у 2014 році Ігор Пігуль пішов добровольцем в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України.

На Луганщині, обороняючи Україну, загинув мешканець Ірпеня Київської області, старший сержант-командир міномета Ігор Пігуль.

Про це повідомляє пресслужба Ірпінської міськради.

"Ще у 2014 році Ігор Пігуль пішов добровольцем в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист рідної країни. Загиблий був істориком за фахом і любив повторювати, що для України зараз триває найважливіша боротьба – найбільша за сотні років протистояння і болю", - йдеться у повідомленні.

Обставини та час смерті Ігора Пігуля не повідомляють.

© Міська рада Ірпеня
Фото: Міська рада Ірпеня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у боях під Бахмутом загинули бійці 206-ї бригади Київського ТРО - батько і син, Олег і Микита Хомюки. Тато намагався прикрити собою сина.

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Дата публікації
Перегляди
1113
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