Батько з сином загинули разом, захищаючи Бахмут

Олег та Микита Хомюки пішли захищати Україну у перші дні повномасштабного наступу.

У боях за Бахмут на Донеччині загинули Олег та Микита Хомюки. Батько з сином пішли захищати Україну у перші дні повномасштабного наступу.

Про це повідомив брат та дядько загиблих Юрій Самсон у Facebook.

Самсон опублікував останню спільну світлину із героями України, яке було зроблене в Миколаївській області.

"Війна сьогодні дуже боляче і підступно вдарила по нашій родині. Захищаючи рідну землю від росіян в обороні Бахмута, загинули мій рідний брат Олег Хомюк та його син, мій небіж, Микита Хомюк. Добровольці з перших днів повномасштабного вторгнення, разом служили, в одну мить разом і загинули", – йдеться в повідомленні.

Юрій додав, що вони разом пройшли чимало воєнних доріг, але відтепер шлях його рідних пролягає в Ирій.

"Світла пам'ять, любі братику та небоже. Цей сум навічно", – зазначив він.

Родич загиблих додав, що про час та місце останнього прощання повідомить пізніше.

Нагадаємо, ЗСУ готуються вийти з частини Бахмута.

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