"Бахмут - епіцентр війни": у ЗСУ прокоментували приїзд генералів до міста

Українські захисники будуть битися за кожен метр землі.

Приїзд до Бахмута на Донеччині генералів - маркер того, що Збройні Сили України будуть боротися за кожен метр землі. Українські воєначальники підтримують військових, які героїчно обороняють місто.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, приїзд командувача Сухопутних військ і Сил спеціальних операцій Олександра Сирського та Віктора Хоренка говорить про мужність та відвагу генералів.

"Вони приїжджають до воїнів, підтримують їх, надають якісну допомогу в плануванні оборони. Це маркер, що ми боротимемося за кожен метр нашої землі. Бахмут - епіцентр війни сьогодні", - наголосив представник ЗСУ.

Протягом минулої доби в районі Бахмута сталися 131 обстріл і 38 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 155 окупантів і поранили 239, трьох росіян взяли в полон. За словами спікера ЗСУ, ситуація в місті складна, але контрольована

"Бахмут є пріоритетною ціллю для РФ. Командування та особовий склад роблять все, щоб утримувати місто та завдавати максимальних втрат ворогові", - зауважив Череватий.

Українські генерали у Бахмуті

Командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко відвідав Бахмут. Там перевірив роботу своїх підрозділів. За підсумками візиту він розповів про поточну ситуацію щодо оборони міста.

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський на початку березня відвідував Бахмут. За його словами, для захоплення Бахмута ворог кинув найпідготованіші підрозділи ПВК "Вагнер" та інших регулярних військ російської армії. І в самому місті, і навколо нього точаться інтенсивні бої.

Перед цим Сирський побував у Бахмуті наприкінці лютого. Тоді, за повідомленнями заступниці міністра оборони Ганни Маляр, просто на місці були ухвалені рішення щодо переміщення додаткових українських підрозділів.

Читайте також: