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Командувач ССО ЗСУ відвідав Бахмут (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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© Facebook/Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
© Facebook/Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
© Facebook/Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута.

Командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко відвідав Бахмут, де перевірив роботу своїх підрозділів. За підсумками візиту він розповів про поточну ситуацію щодо оборони міста.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмута, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", - зазначив Хоренко.

Він перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

"Під час поїздки командувач ССО України ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил спеціальних операцій", - додали в командуванні ССО.

За словами Віктора Хоренка, в нинішніх умовах надзвичайно важливим є комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України. А швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою.

Нагадаємо, раніше командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський також відвідував Бахмут. Він заслухав доповіді командирів про ситуацію в підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності підрозділів на лінії фронту.

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Дата публікації
Перегляди
2219
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