Передвиборча кампанія Байдена стартує у квітні - Reuters

Американський президент Джо Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії. Попередньо, її планують розпочати вже у квітні цього року.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, Байден має намір оголосити про своє повторне висування на виборах у квітні. Втім, поки ця дата не остаточна. Команда зараз шукає керівника кампанії та займається організаційними питаннями штабу.

Зокрема, наразі команда чинного голови Білого дому намагається залучити ключових представників Демократичної партії. Так, Національний комітет демократів створить "національну раду консультантів". До ъъ складу якої увійдуть "політики-зірки", що відомі своїми амбіціями на вищі посади, але не опинилися за бортом за результатами виборів 2022-го.

Наголошується, що консультативна рада матиме на меті демонструвати єдність партії. Вони будуть проводити зустрічі з виборцями, даватимуть інтерв'ю у медіа від імені партії і кандидата, а також популяризуватимуть його.

Нагадаємо, у лютому президент Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін в інтерв’ю ведучому телеканалу ABC News Девіду М’юру. До слова, у віці 80 років Байден є найстарішим чинним резидентом в історії США, і питання щодо його віку, які переслідували його під час його кампанії 2020 року, тривали протягом усього його президентства.

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