"Байден розділив Путіна і російський народ": Арестович пояснив, чому це "вирок"

Президент США Джо Байден під час свого виступу у Варшаві в кінці лютого чітко розділив президента РФ Володимира Путіна і російський народ.

Таку думку висловив ексрадник ОП, військово-політичний оглядач Олексій Арестович у інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону.

Арестович переконаний, що на Заході вирішили загнати у стійло путінський режим.

"Я за сумою ознак бачу, що вони ухвалили рішення: Росію – у стійло – і коридором, що звужується. Путінський режим. Я б не сказав: "Росію". І Байден, коли виступав у Варшаві, чітко показав: він розділив Путіна і російський народ. Це вирок. Тому що він так, звісно, ніколи не скаже через закони політики, але він позбавив Путіна права представляти російський народ в очах Заходу", – оцінив оглядач.

На думку Арестовича, Путін "почав грати в улюблену гру, в якій "цар із народом і підданими проти бояр". Однак ексрадник ОП не виключив, що вперше в історії РФ може статися цікаве поєднання, коли бояри будуть з підданими проти царя.

"Тому що всі розуміють, що вся річ в одному божевільному старому. І Байден це також сказав. Він дуже чітко сказав: "У Путіна вже шансів немає, а у вас є шанс. Подумайте. Ваші статки, десятки тисяч нових імовірних загиблих, добробут Росії, можливість повернутися в сім'ю народів висять на одній людині, на яку, якщо вже говорити зовсім цинічно, ви ще й списати можете власні злочини", – поділився своєю оцінкою виступу американського лідера Арестович.

Нагадаємо, під час свого виступу у Варшаві 21 лютого Байден звернувся до росіян і запевнив, що США не збираються руйнувати чи атакувати їхню державу. Він також сказав, що "мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами, вони ніколи не були ворогами", Президент США наголосив, що рішення про війну проти України ухвалив Путін, і "це його вибір – як довго триватиме ця війна".

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