"Байден разделил Путина и российский народ": Арестович объяснил, почему это "приговор"

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве в конце февраля четко разделил президента РФ Владимира Путина и российский народ.

Такое мнение высказал экс-советник ОП, военно-политический обозреватель Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Арестович убежден, что на Западе решили загнать в стойло путинский режим.

"Я по сумме признаков вижу, что они приняли решение: Россию – в стойло – и сужающимся коридором. Путинский режим. Я бы не сказал: "Россию". И Байден, когда выступал в Варшаве, четко показал: он разделил Путина и российский народ. Это приговор. Потому что он так, конечно, никогда не скажет из-за законов политики, но он лишил Путина права представлять российский народ в глазах Запада", – оценил обозреватель.

По мнению Арестовича, Путин "начал играть в любимую игру", в которой "царь с народом и подданными против бояр". Однако экс-советник ОП не исключил, что впервые в истории РФ может произойти интересное сочетание, когда бояре будут с подданными против царя.

"Потому что все понимают, что все дело в одном сумасшедшем старике. И Байден это тоже сказал. Он очень четко сказал: "У Путина уже шансов нет, а у вас есть шанс. Подумайте. Ваше состояние, десятки тысяч новых вероятных погибших, благосостояние России, возможность вернуться в семью народов висят на одном человеке, на которого, если уж говорить совсем цинично, вы еще и списать можете собственные преступления", – поделился своей оценкой выступления американского лидера Арестович.

Напомним, во время своего выступления в Варшаве 21 февраля Байден обратился к россиянам и заверил, что США не собираются разрушать или атаковать их государство. Он также сказал, что "миллионы российских граждан хотят жить в мире со своими соседями, они никогда не были врагами". Президент США подчеркнул, что решение о войне против Украины принял Путин, и "это его выбор – как долго будет продолжаться эта война".

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