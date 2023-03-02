Битва за Бахмут: Данилов назвал соотношение потерь Украины и России

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Он также рассказал, что соотношение потерь Украины и России 1 к 7.

Об этом он сказал 2 марта в эфире телемарафона.

"Мы сегодня на заседании Ставки смотрели на потери Российской Федерации и непосредственно того, что касается Бахмута. Да, там сложно и трудно, но имейте в виду, что наши ребята каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот скажем так перерасчет – 1 к 7 в нашу пользу", – пояснил Данилов.

Битва за Бахмут

Российская оккупационная армия, наемники ЧВК "Вагнер" и террористы из "Л/ДНР" непрерывно штурмуют и обстреливают город Бахмут Донецкой области. Сражение за этот населенный пункт длится уже несколько месяцев. Оккупанты пытаются захватить Бахмут, чтобы пропагандисты могли похвастаться "успехами" российской армии.

1 марта пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что командование не принимало решения об отводе войск из города Бахмута, который штурмуют самые опытные наемники ЧВК "Вагнера".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что армия РФ во время "большого наступления" на Донбассе ежедневно теряет по 500 солдат убитыми.

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