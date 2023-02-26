Резников сообщил о потерях россиян под Бахмутом

Город является опорным пунктом.
Российские войска начали свое так называемое "большое наступление" на Донбассе, во время которого ежедневно теряют по 500 солдат убитыми.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию La Repubblica.
По словам Резникова, наступление россиян продолжается.
"Мы называем это "ползучим наступлением", потому что они придерживаются безумной тактики: они посылают против нас волны "вагнеровцев" или бывших пленных, чтобы отвоевать несколько метров земли. Например, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их Убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых", — сказал Резников.
Также министр отметил, что Бахмут является опорным пунктом.
"Точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, снизить возможности противника для наступления", — заявил Резников.
Добавим, что военный эксперт Давид Шарп заявил, что война России против Украины может завершиться "хоть завтра", если в России сменятся власти.
Также отметим, что у оккупантов наблюдается дефицит с военной техникой.
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