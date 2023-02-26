Славу Демина на дороге во Львове оштрафовала полиция

Украинского телеведущего и блогера Славу Демина постигла неудача во время поездки во Львов.

В своем блоге в Instagram ведущий рассказал подписчикам, что имел неосторожность и не заметил дорожный знак, когда ехал за рулем. За это Демина и остановила полиция.

"Я во Львове, представляете, поехал в неправильной полосе и меня остановила полиция наша. Я даже не буду спорить, потому что я действительно нарушил. Не увидел знак. И я заплачу штраф 340 гривен", — рассказал Демин.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Никаких споров с полицией у телеведущего не было. Даже наоборот Демин заплатил штраф и пообщался с львовскими правоохранителями. Более того, шоумен еще и сделал селфи вместе с сотрудниками полиции, пока они выписывали ему протокол.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, не так давно в похожей ситуации оказалась и телеведущая Леся Никитюк – ей тоже пришлось заплатить штраф полицейским.

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