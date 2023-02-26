Смертельная парковка: водитель Tesla сбила двух пешеходов в Коломне (видео)

В сети был обнародован момент смертельной аварии.

В Коломне, что на Франковщине, 24 февраля произошло смертельное ДТП. В результате аварии одна женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Впоследствии еще один пешеход был госпитализирован.

Об инциденте сообщили в Нацполиции.

Известно, что оба пострадавших являются местными жителями. Как установили правоохранители, 45-летняя водитель автомобиля Tesla во время парковки возле находящегося в подвальном помещении магазина вовремя не затормозила. В результате автомобиль съехал с лестничной клетки вниз.

В результате полученных травм 38-летняя женщина погибла на месте, а 51-летний мужчина был госпитализирован в больницу.

В сети обнародовали видеозапись с камер наблюдения, на которой отчетливо виден момент смертельного ДТП.

Обстоятельства ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по статье 286, часть 2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Ивано-Франковской области автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пассажир погиб на месте ДТП, водитель госпитализирован в больницу.

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