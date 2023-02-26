Смертельна парковка: водійка Tesla збила двох пішоходів у Коломиї (відео)

У Коломиї, що на Франківщині, 24 лютого трапилася смертальна ДТП. Внаслідок аварії одна жінка-пішохід отримала травми, несумісні з життям. Згодом ще одного пішохода госпіталізували.

Про інцидент повідомили у Нацполіції.

Відомо, що обоє постраждлих є місцевими мешканцями. Як встановили правоохоронці, 45-річна водійка автомобіля Tesla під час паркування біля магазину, який знаходиться в підвальному приміщенні, вчасно не загальмувала. У результаті автомобіль з'їхав зі сходової клітки вниз.

Внаслідок отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці, а 51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

В мережі оприлюднили відеозапис з камер спостереження, на якому чітко видно момент смертельної ДТП.

Обставини ДТП з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 286, частина 2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Пасажир загинув на місці ДТП, водія госпіталізували до лікарні.

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