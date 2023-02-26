Китай може надати Росії артилерію та боєприпаси – NBC

У Китаї розглядають можливість відправки до Росії не просто стрілецької зброї, а й артилерії та боєприпасів до неї.

Інформацію про можливі постачання зброї підтвердив колишній чиновник США, повідомляє NBC.

Старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики Роб Лі заявив, що «це може бути значною подією, якщо Китай дійсно вирішить постачати зброю Росії». За його словами, саме артилерійські боєприпаси можуть змінити перебіг війни.

Водночас експерт з питань політики РФ та старший консультант лондонського аналітичного центру Chatham House, сказав NBC News, що «попередні оцінки та прогнози щодо того, що Росія неминуче вичерпає певний тип боєприпасів, поки не виправдалися».

Утім, він також вважає, що Москва звертається і до альтернативних постачальників. Це свідчить про те, що країна-агресорка виснажує свої запаси зброї та боєприпасів.

Експерт додав, у випадку якщо Китай постачатиме лише боєприпаси для стрілецької зброї Росії, то це може бути «не зафіксовано в Європі». «Але якщо вони нададуть щось крім цього, включаючи артилерійські снаряди, тоді Європа буде змушена відповісти.

Можливість того, що Китай може надіслати летальну допомогу Росії у війні проти України підтвердив і директор ЦРУ Білл Бернс.

На думку радника Офісу президента Михайла Подоляка, пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", вони скоріше пропонують заморожування конфлікту.

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