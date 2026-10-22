Забудьте про дорогі осушувачі: німецький метод боротьби з конденсатом на вікнах

Як позбутися конденсату на вікнах без осушувача повітря / © Фото з відкритих джерел

Реклама

З настанням холодів на вікнах у помешканнях дедалі частіше з’являється конденсат, а надмірна вологість може сприяти утворенню плісняви. Фахівці радять простий спосіб боротьби з цією проблемою, для якого не потрібен осушувач повітря.

Про це повідомило видання The Sun.

Реклама

Йдеться про так зване «провітрювання навстіж» — практику, схожу на поширений у Німеччині метод lüften. Замість того щоб тримати вікно трохи відчиненим протягом тривалого часу, його рекомендують повністю відкривати на 10–15 хвилин щодня, навіть узимку.

Реклама

Для кращої циркуляції повітря варто одночасно відчинити вікна з протилежних боків оселі. Це створює потік свіжого повітря, допомагає швидше вивести надлишок вологи та позбутися затхлого запаху.

Експерт з опалення Electric Radiators Direct Стівен Ханкінсон зазначив, що користь може принести навіть п’ятихвилинне провітрювання. Водночас оптимальним він називає період у 10–15 хвилин.

Особливо важливо провітрювати приміщення після приготування їжі, душу або сушіння мокрого одягу. Саме ці повсякденні справи збільшують кількість водяної пари в повітрі, яка згодом може осідати на холодних поверхнях.

Експерт Checkatrade Алекс Пітерс також радить підтримувати в оселі невисоку, але стабільну температуру. Це допоможе зменшити різницю між температурою повітря в кімнаті та холодного віконного скла, на якому утворюються краплі води.

Реклама

Штори та жалюзі рекомендують якомога частіше залишати відкритими. Крім того, воду, що вже накопичилася на вікнах та ущільнювачах, варто регулярно прибирати тканиною з мікрофібри.

Ще однією альтернативою електричному осушувачу можуть стати поглиначі вологи. Їх радять розміщувати там, де вентиляція недостатня, зокрема у ванній кімнаті або на підвіконні.

Ігнорувати постійну вологість і появу плісняви не варто. Вона може негативно впливати на здоров’я, зокрема посилювати симптоми астми та екземи.

Нагадаємо, не всі знають, що деякі кімнатні рослини можуть допомагати регулювати вологість повітря. Експерт назвав сім видів, які стануть додатковими помічниками в боротьбі з конденсатом.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів