Не поспішайте вмикати батареї: експертка попередила про приховані проблеми

Опалювальний сезон / © ТСН

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Перед початком опалювального сезону варто перевірити стан котла, радіаторів та обладнання для безпеки. Це допоможе не лише уникнути несправностей, а й ефективніше обігрівати оселю та заощаджувати на комунальних платежах.

Про це повідомляє Express із посиланням на експертку з домашнього ремонту Джорджину Бісбі, яка поділилася п'ятьма порадами щодо підготовки до холодів.

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У Великій Британії, де температура повітря восени опускається до 11–14°C, дедалі більше людей починають користуватися опаленням. Водночас фахівці рекомендують підтримувати в оселях температуру не нижче 18°C, особливо людям старше 65 років, із серцевими чи легеневими захворюваннями та обмеженою рухливістю.

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Що потрібно перевірити перед увімкненням опалення

Тиск у котлі

Насамперед експертка радить перевірити тиск у холодному котлі. Для багатьох систем оптимальний показник становить 1–1,5 бара, однак точні значення залежать від моделі.

Якщо тиск занизький, у деяких котлах його можна відновити, додавши воду через спеціальний підживлювальний контур відповідно до інструкції виробника.

«Якщо вам постійно доводиться доливати воду, краще перевірити систему, оскільки тиск може падати через іншу несправність», — пояснила Бісбі.

Роботу радіаторів

Якщо батарея тепла знизу, але залишається холодною зверху, всередині може накопичитися повітря. У такому разі потрібно вимкнути опалення, дочекатися охолодження радіатора та обережно випустити повітря через спеціальний клапан.

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Коли почне витікати вода, клапан слід закрити, після чого повторно перевірити тиск у котлі.

Термостатичні клапани

Якщо один радіатор не нагрівається, хоча інші працюють нормально, причиною може бути заклинювання штифта термостатичного клапана.

За словами експертки, після кількох місяців простою він іноді перестає рухатися. Його можна обережно звільнити, не застосовуючи сили, а потім встановити термостатичну головку назад. Водночас сам корпус клапана та з'єднання труб розбирати не слід.

Розташування меблів

Дивани, шафи та інші великі предмети не повинні перекривати радіатори, адже це заважає теплу рівномірно поширюватися кімнатою.

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Також Бісбі радить залишати невеликий проміжок між меблями та холодними зовнішніми стінами. Без належної циркуляції повітря за ними може накопичуватися конденсат і з'являтися пліснява.

Датчики чадного газу

Остання рекомендація стосується безпеки. У будинках із газовими котлами чи іншими паливними опалювальними приладами важливо переконатися, що датчики чадного газу справні.

«Варто виробити звичку перевіряти датчик чадного газу. Натисніть кнопку й переконайтеся, що він справді спрацьовує», — порадила експертка.

Такі прості перевірки допоможуть підготувати систему до холодів. Однак у разі витоків, постійного падіння тиску або несправностей газового обладнання необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця.

Опалювальний сезон у Києві: коли з'явиться тепло

Нагадаємо, від 16 жовтня у Києві офіційно розпочався опалювальний сезон. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, попри постійні російські обстріли, тепло насамперед почали подавати до лікарень, шкіл і дитячих садків. Підключення закладів соціальної сфери здійснюється за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Водночас частина Дніпровського та Дарницького районів столиці залишається без опалення через значні пошкодження енергетичного об'єкта. Там тривають відновлювальні роботи.

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначав, що Україна технічно готова до опалювального сезону, однак початок подавання тепла залежить від погодних умов. Зазвичай місцева влада ухвалює рішення, коли середньодобова температура тримається на рівні +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль.

При цьому запуск централізованого опалення може тривати від півтора до двох тижнів, тому тепло в усіх будинках з'являється не одночасно. Соціальні заклади можуть підключати раніше.

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