Не спешите включать батареи: эксперт предупредила о скрытых проблемах

Отопительный сезон / © ТСН

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Перед началом отопительного сезона следует проверить состояние котла, радиаторов и оборудования для безопасности. Это поможет не только избежать неисправностей, но и эффективнее обогревать дом и экономить на коммунальных платежах.

Об этом сообщает Express со ссылкой на экспертку по домашнему ремонту Джорджину Бисби, которая поделилась пятью советами по подготовке к холодам.

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В Великобритании, где температура воздуха осенью опускается до 11–14°C, все больше людей начинают пользоваться отоплением. В то же время специалисты рекомендуют поддерживать в домах температуру не ниже 18°C, особенно людям старше 65 лет, с сердечными или легочными заболеваниями и ограниченной подвижностью.

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Что нужно проверить перед включением отопления

Давление в котле

В первую очередь эксперт советует проверить давление в холодном котле. Для многих систем оптимальный показатель составляет 1–1,5 бар, однако точные значения зависят от модели.

Если давление низкое, в некоторых котлах его можно восстановить, добавив воду через специальный подпиточный контур в соответствии с инструкцией производителя.

"Если вам постоянно приходится доливать воду, лучше проверить систему, поскольку давление может падать из-за другой неисправности", - пояснила Бисби.

Работу радиаторов

Если батарея тепла снизу, но остается холодной сверху, внутри может накопиться воздух. В таком случае необходимо отключить отопление, дождаться охлаждения радиатора и осторожно выпустить воздух через специальный клапан.

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Когда начнет вытекать вода, клапан следует закрыть, затем повторно проверить давление в котле.

Термостатические клапаны

Если один радиатор не нагревается, хотя другие работают нормально, причиной может быть заклинивание штифта термостатического клапана.

По словам эксперта, после нескольких месяцев простоя он иногда перестает двигаться. Его можно осторожно высвободить, не применяя силы, а затем установить термостатическую головку назад. В то же время сам корпус клапана и соединение труб разбирать не следует.

Расположение мебели

Диваны, шкафы и другие большие предметы не должны перекрывать радиаторы, ведь это мешает теплому равномерно распространяться по комнате.

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Также Бисби советует оставлять небольшой промежуток между мебелью и холодными наружными стенами. Без должной циркуляции воздуха по ним может накапливаться конденсат и появляться плесень.

Датчики угарного газа

Последняя рекомендация касается безопасности. В домах с газовыми котлами или другими топливными отопительными приборами важно убедиться, что датчики угарного газа исправны.

«Следует выработать привычку проверять датчик угарного газа. Нажмите и убедитесь, что он действительно срабатывает», — посоветовала экспертка.

Такие простые проверки помогут подготовить систему к холодам. Однако в случае утечек, постоянного падения давления или неисправностей газового оборудования необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

Отопительный сезон в Киеве: когда появится тепло

Напомним, с 16 октября в Киеве официально начался отопительный сезон. Как сообщил городской голова Виталий Кличко, несмотря на постоянные российские обстрелы, тепло в первую очередь начали подавать в больницы, школы и детские сады. Подключение учреждений социальной сферы производится по индивидуальным заявкам их руководителей.

В то же время, часть Днепровского и Дарницкого районов столицы остается без отопления из-за значительных повреждений энергетического объекта. Там продолжаются восстановительные работы.

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечал, что Украина технически готова к отопительному сезону, однако начало подачи тепла зависит от погодных условий. Обычно местные власти принимают решение, когда среднесуточная температура держится на уровне +8°C или ниже в течение трех суток.

При этом запуск централизованного отопления может занять от полутора до двух недель, поэтому тепло во всех домах возникает не сразу. Социальные заведения могут подключаться раньше.

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