Не застеляйте ліжко зранку: ця звичка має несподіваний мінус

Ліжко / © pexels.com

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Звичка застеляти ліжко одразу після сну затримує вологу в білизні та матраці. Це створює ідеальне середовище для розмноження пилових кліщів і алергенів.

Про це повідомляє видання IFLScience.

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Експерти пояснюють, що вночі наше тіло виділяє вологу та часточки шкіри. Вони є головною їжею для пилових кліщів, які масово селяться у матрацах та постільній білизні.

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За даними Американської асоціації легень, самі кліщі не є паразитами і не кусають людину, однак їхні фекальні гранули та фрагменти тіл є найпоширенішими збудниками алергії та астми в оселях.

Вони можуть викликати чхання, висип, нежить і навіть провокувати алергічні напади. Статистика свідчить, що принаймні в одному ліжку у 80% американських домівок виявляють рівень алергенів пилових кліщів.

Щоб позбутися шкідників, фахівці радять прати постіль щотижня, пилососити матрац і не застеляти ліжко одразу після сну. Якщо просто відкинути ковдру й дати постелі провітритися, волога випарується, а сонячне світло знищить кліщів, бактерії та грибки.

Відмова від звички одразу застеляти ліжко також економить час та зменшує ранковий стрес. Як зазначають у журналі Канадської медичної асоціації, сонячне світло ефективно знищує бактерії, залишаючи постіль чистою та свіжою.

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Крім того, науковці підрахували, що відмова від щоденного прибирання постелі та суперечок про те, чия зараз черга, дозволяє заощадити понад 9 місяців протягом життя — а це майже 1% від усього нашого віку.

Отже, провітрювання спального місця та доступ сонячного світла є простим і ефективним способом підтримання гігієни та захисту від домашніх алергенів.

Нагадаємо, навіть щойно випраний одяг може мати неприємний запах вогкості та затхлості. Експертка пояснила, як просте правило 30 хвилин допоможе зберегти свіжість речей.

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