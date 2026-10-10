Завдяки простому трюку в кімнаті восени буде тепло навіть без опалення

Опалення

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Восени підтримувати комфортну температуру в помешканні можна без надмірного використання опалення. Для цього варто правильно зашторювати вікна та подбати про теплоізоляцію підлоги.

Про ці прості способи пише угорське видання Mindmegette.

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З першими осінніми холодами багато людей починають частіше вмикати опалення або підвищувати температуру на термостаті. Однак у період, коли дні ще залишаються відносно теплими, можна спробувати обійтися без постійної роботи радіаторів.

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Удень варто розсувати штори та піднімати жалюзі, щоб кімната отримувала більше природного світла. А ввечері, коли температура надворі знижується, вікна потрібно знову закривати щільними шторами. Вони створюють додатковий бар’єр між приміщенням і холодним склом, сповільнюючи охолодження кімнати.

Особливо корисними можуть бути портьєри з хорошими теплоізоляційними властивостями. Водночас не варто тримати їх запнутими протягом усього дня, якщо надворі сонячно.

Щоб ефективніше використовувати природне освітлення, Mindmegette радить помити вікна. Чисте скло пропускає більше світла, завдяки чому приміщення стає світлішим, а сонячні промені можуть краще прогрівати його поверхні.

Ще один спосіб зробити спальню комфортнішою — постелити товстий килим. Холодна підлога може створювати дискомфорт навіть тоді, коли температура повітря залишається прийнятною. Килим робить поверхню під ногами теплішою на дотик, що особливо важливо вранці.

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Ці прості прийоми допоможуть рідше вмикати опалення в м’які осінні дні, однак вони не замінюють повноцінного обігріву, коли надворі встановлюється стійка холодна погода.

Нагадаємо, відсутність опалення під час блекауту — серйозний виклик для кожної родини. Прості та дієві поради допоможуть утримати тепло в кімнатах, створити локальні джерела обігріву та зігрітися за допомогою підручних засобів.

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