Як зекономити на опаленні взимку: п’ять хитрощів, які збережуть вам купу грошей

Як зменшити витрати на опалення

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Опалення взимку може стати однією з найбільших статей витрат, особливо якщо тепло швидко залишає оселю через вікна, двері, стіни або вентиляцію. Водночас економія на опаленні не означає, що доведеться всю зиму сидіти в холодній кімнаті. Є кілька простих хитрощів, які допомагають ефективніше використовувати вже вироблене тепло.

Не закривайте батареї меблями та шторами

Навіть потужний радіатор не зможе нормально прогріти кімнату, якщо перед ним стоїть диван або висить щільна штора до підлоги. Тепле повітря затримується, а його циркуляція в приміщенні погіршується.

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Залиште перед батареєю вільний простір і стежте, щоб довгі штори не перекривали радіатор. Це просте правило допомагає отримати більше тепла від тієї самої батареї.

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Встановіть тепловідбивний екран

Якщо радіатор розташований біля зовнішньої стіни, частина тепла передається не в кімнату, а конструкції будинку. Тепловідбивний екран за батареєю допомагає зменшити ці втрати.

Для цього використовують спеціальний фольгований матеріал. Його закріплюють на стіні за радіатором, залишаючи саму батарею відкритою. Такий спосіб особливо доречний у приміщеннях із холодними зовнішніми стінами.

Перевірте, звідки дме холодне повітря

Іноді причина холоду в кімнаті зовсім не в недостатньо гарячій батареї. Тепло може виходити через щілини біля вікон, дверей або балконного блоку.

Перевірте стан ущільнювачів і за потреби замініть зношені. Також варто звернути увагу на вхідні двері: через щілину внизу або по периметру в приміщення постійно потрапляє холодне повітря.

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Утеплення вікон і дверей — один із найпростіших способів зменшити тепловтрати без дорогого ремонту.

Використовуйте сонячне тепло

У сонячні зимові дні не поспішайте тримати вікна закритими шторами. Відкрийте їх у першій половині дня, щоб сонячне світло природним чином прогрівало кімнату.

Після заходу сонця, навпаки, закривайте штори або жалюзі. Вони створюють додатковий бар’єр між холодним склом і приміщенням та допомагають довше зберігати накопичене тепло.

Не опалюйте порожній будинок на повну

Якщо ви надовго залишаєте квартиру чи будинок, немає потреби підтримувати там звичну температуру. За наявності терморегуляторів температуру можна зменшити на час відсутності, а перед поверненням знову підвищити.

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Водночас повністю вимикати опалення взимку не варто, особливо в приватному будинку. Сильне охолодження приміщення може спричинити промерзання конструкцій і появу конденсату.

Як отримати максимум тепла

Найкраща економія на опаленні взимку — це не спроба зігрітися меншою кількістю тепла, а зменшення його втрат. Вільні радіатори, герметичні вікна, тепловідбивний екран, правильно використані штори та розумне регулювання температури допоможуть зробити оселю комфортнішою без зайвих витрат.

Якщо ж у кімнаті холодно навіть за гарячих батарей, варто шукати причину глибше: перевірити утеплення стін, стан вікон, дверей і самої системи опалення.

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