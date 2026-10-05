"Приліт" по багатоповерхівці: росіяни серед білого дня влупили по одній з областей України

Російський дрон «Шахед»

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У понеділок, 5 жовтня, російський ударний безпілотник атакував багатоповерхівку в Бердичеві Житомирської області. Внаслідок влучання пошкоджено квартири на кілької поверхах, на місці працюють рятувальники та медики.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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У понеділок посеред дня російські війська завдали удару безпілотником по багатоповерховому будинку в Бердичеві.

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Унаслідок атаки пошкоджень зазнали квартири від четвертого до дев’ятого поверху.

Для гасіння пожежі ДСНС у Житомирській області залучило 17 одиниць техніки та 65 рятувальників. Пожежу вдалося швидко локалізувати, не допустивши подальшого поширення вогню.

Інформація щодо можливих загиблих і постраждалих наразі встановлюється.

На місці удару працюють рятувальники, медичні працівники, психологи та інші спеціальні служби.

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