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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
69
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1 хв

"Приліт" по багатоповерхівці: росіяни серед білого дня влупили по одній з областей України

Дронова атака пошкодила квартири мирних українців на кількох поверхах житлового будинку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російський дрон «Шахед»

Російський дрон «Шахед»

У понеділок, 5 жовтня, російський ударний безпілотник атакував багатоповерхівку в Бердичеві Житомирської області. Внаслідок влучання пошкоджено квартири на кілької поверхах, на місці працюють рятувальники та медики.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

У понеділок посеред дня російські війська завдали удару безпілотником по багатоповерховому будинку в Бердичеві.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали квартири від четвертого до дев’ятого поверху.

Для гасіння пожежі ДСНС у Житомирській області залучило 17 одиниць техніки та 65 рятувальників. Пожежу вдалося швидко локалізувати, не допустивши подальшого поширення вогню.

Інформація щодо можливих загиблих і постраждалих наразі встановлюється.

На місці удару працюють рятувальники, медичні працівники, психологи та інші спеціальні служби.

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