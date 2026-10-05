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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
863
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2 хв

Російський снаряд влучив у автобус на кордоні України і Молдови: що відомо (фото)

Унаслідок влучання рикошетом російського снаряда в автобус на пункті пропуску «Паланка — Маяки-Удобне» поранення отримав прикордонник, а роботу КПП на кордоні України та Молдови тимчасово призупинили.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Снаряд впав поблизу прикордонного пункту "Паланка" / Фото: ipn.md

Снаряд впав поблизу прикордонного пункту «Паланка» / Фото: ipn.md

Доповнено додатковими матеріалами

Уранці 5 жовтня під час чергового російського удару по українській інфраструктурі снаряд влучив у пасажирський автобус безпосередньо біля пункту пропуску на кордоні України та Молдови.

Про це повідомила Прикордонна поліція Республики Молдова.

За даними молдовських відомств, близько 09:38 у районі пункту пропуску «Паланка» внаслідок удару об землю рикошетом снаряд пробив рейсовий автобус, який стояв біля шлагбаума. Внаслідок вибуху пошкоджено транспортний засіб та кабіну контролю.

В автобусі частково пошкоджені вікна. На щастя, у цей момент в салоні нікого не було.

Пошкоджений внаслідок російських атак автобус на пункту пропуску біля Молдови / © Новини.LIVE

Пошкоджений внаслідок російських атак автобус на пункту пропуску біля Молдови / © Новини.LIVE

Пошкоджений внаслідок російських атак автобус на пункту пропуску біля Молдови / © Новини.LIVE

Пошкоджений внаслідок російських атак автобус на пункту пропуску біля Молдови / © Новини.LIVE

У результаті інциденту незначні поранення отримав співробітник Прикордонної поліції Молдови. Інших постраждалих та загиблих, за попередньою інформацією, немає.

Через надзвичайну подію роботу пункту пропуску «Паланка — Маяки-Удобне» повністю призупинили.

Прикордонна поліція спільно з Митною службою Молдови продовжують моніторити ситуацію та перебувають на постійному зв’язку з українськими колегами. Громадян закликають утриматися від поїздок у цей район, а в разі небезпеки чи виявлення уламків одразу звертатися до екстрених служб за номером 112.

Раніше ми писали про те, як у Молдові з аеропорту Кишинева 2 жовтня евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху.

Нагадаємо, у Молдові в районі Орхей неподалік автошляху між населеними пунктами Іванча та Бренешть ввечері 30 вересня вибухнув безпілотник.

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