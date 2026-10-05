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Російський снаряд влучив у автобус на кордоні України і Молдови: що відомо (фото)
Унаслідок влучання рикошетом російського снаряда в автобус на пункті пропуску «Паланка — Маяки-Удобне» поранення отримав прикордонник, а роботу КПП на кордоні України та Молдови тимчасово призупинили.
Уранці 5 жовтня під час чергового російського удару по українській інфраструктурі снаряд влучив у пасажирський автобус безпосередньо біля пункту пропуску на кордоні України та Молдови.
Про це повідомила Прикордонна поліція Республики Молдова.
За даними молдовських відомств, близько 09:38 у районі пункту пропуску «Паланка» внаслідок удару об землю рикошетом снаряд пробив рейсовий автобус, який стояв біля шлагбаума. Внаслідок вибуху пошкоджено транспортний засіб та кабіну контролю.
В автобусі частково пошкоджені вікна. На щастя, у цей момент в салоні нікого не було.
У результаті інциденту незначні поранення отримав співробітник Прикордонної поліції Молдови. Інших постраждалих та загиблих, за попередньою інформацією, немає.
Через надзвичайну подію роботу пункту пропуску «Паланка — Маяки-Удобне» повністю призупинили.
Прикордонна поліція спільно з Митною службою Молдови продовжують моніторити ситуацію та перебувають на постійному зв’язку з українськими колегами. Громадян закликають утриматися від поїздок у цей район, а в разі небезпеки чи виявлення уламків одразу звертатися до екстрених служб за номером 112.
Раніше ми писали про те, як у Молдові з аеропорту Кишинева 2 жовтня евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху.
Нагадаємо, у Молдові в районі Орхей неподалік автошляху між населеними пунктами Іванча та Бренешть ввечері 30 вересня вибухнув безпілотник.