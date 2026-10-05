- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 755
- Час на прочитання
- 2 хв
У Карпатах виявили тіло людини: що відомо
У Карпатах рятувальники знайшли заблукалу туристку та транспортували тіло чоловіка.
У Карпатах протягом двох днів рятувальники допомогли туристці, яка заблукала під час спуску з гори, а також транспортували тіло чоловіка, який помер поблизу вершини Хом’як.
Про це повідомляє ДСНС.
Як повідомили гірські рятувальники, 3 жовтня вони отримали повідомлення про те, що поблизу вершини гори Хом’як чоловікові стало зле, після чого він знепритомнів.
На місце події вирушили рятувальники з Ворохти. Вони виявили чоловіка без ознак життя. Після проведення необхідних слідчих дій його тіло транспортували до села Татарів та передали працівникам поліції.
Наступного дня, 4 жовтня, допомога знадобилася туристці з Ізюма. Під час спуску з гори Малий Ґорґан жінка втратила орієнтир і не могла самостійно продовжити рух.
Рятувальники підтримували з нею телефонний зв’язок, встановили її місцеперебування, після чого знайшли туристку та супроводили до села Поляниця. Медичної допомоги вона не потребувала.
Рятувальники закликають туристів відповідально готуватися до походів у гори: заздалегідь перевіряти прогноз погоди, оцінювати власні сили, брати відповідний одяг, взуття та спорядження, а також стежити за зарядом телефону. Перед виходом у гори варто повідомити близьких про свій маршрут та орієнтовний час повернення.
Нагадаємо, від кінця лютого в Карпатах розшукували доцента Одеського національного технологічного університету Олексія Ходакова, який зник під час походу на Закарпатті. Його тіло знайшов інший турист у лісовому масиві урочища Турбат поблизу гори Матияска на Тячівщині. Особу загиблого вже встановили, тіло передали на експертизу. Ходаков мав багаторічний досвід гірських походів і був добре екіпірований.