У Карпатах виявили тіло людини: що відомо

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У Карпатах протягом двох днів рятувальники допомогли туристці, яка заблукала під час спуску з гори, а також транспортували тіло чоловіка, який помер поблизу вершини Хом’як.

Про це повідомляє ДСНС.

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Як повідомили гірські рятувальники, 3 жовтня вони отримали повідомлення про те, що поблизу вершини гори Хом’як чоловікові стало зле, після чого він знепритомнів.

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На місце події вирушили рятувальники з Ворохти. Вони виявили чоловіка без ознак життя. Після проведення необхідних слідчих дій його тіло транспортували до села Татарів та передали працівникам поліції.

Наступного дня, 4 жовтня, допомога знадобилася туристці з Ізюма. Під час спуску з гори Малий Ґорґан жінка втратила орієнтир і не могла самостійно продовжити рух.

Рятувальники підтримували з нею телефонний зв’язок, встановили її місцеперебування, після чого знайшли туристку та супроводили до села Поляниця. Медичної допомоги вона не потребувала.

Рятувальники закликають туристів відповідально готуватися до походів у гори: заздалегідь перевіряти прогноз погоди, оцінювати власні сили, брати відповідний одяг, взуття та спорядження, а також стежити за зарядом телефону. Перед виходом у гори варто повідомити близьких про свій маршрут та орієнтовний час повернення.

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Нагадаємо, від кінця лютого в Карпатах розшукували доцента Одеського національного технологічного університету Олексія Ходакова, який зник під час походу на Закарпатті. Його тіло знайшов інший турист у лісовому масиві урочища Турбат поблизу гори Матияска на Тячівщині. Особу загиблого вже встановили, тіло передали на експертизу. Ходаков мав багаторічний досвід гірських походів і був добре екіпірований.

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