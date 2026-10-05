"Путін ніколи не закінчить війну Росії проти України": астролог передбачив подію, яка все змінить

Влад Росс

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Відомий український астролог Влад Росс вважає, що російський диктатор Путін ніколи не закінчить війну Росії проти України.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

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Астролог вважає, що Путін ніколи не закінчить війну Росії проти України. Все може закінчитися тільки після бунту в РФ та повалення кремлівського диктатора.

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Влад Росс також додав, що листопад буде вдалим для України місяцем. Він також додав, що «грудень буде аномально теплим місяцем».

«У нас листопад буде гарним місяцем. І тоді ж у РФ може впасти фронт. Зненацька Драпатий може так наступати у Херсонській та Запорізькій областях, що військо зможе дійти до Азовського моря», — сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова шокувала передбаченням про мирні переговори щодо закінчення війни в Україні.

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