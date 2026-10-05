Шістьох котів врятували з окупованих Олешок за допомогою дрона (відео)

Порятунок тварин з Олешок / © Національна гвардія України

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Національна гвардія України провела унікальну операцію з евакуації тварин з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Шістьох котів вивезли з міста за допомогою важкого дрона, який подолав понад 10 кілометрів над Дніпром.

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

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Олешки в блокаді — як відбувалася евакуація котів

Операцію під назвою «Тигри» провели військові роти РУБпАК СпП «Болгаричі» ББС СпП 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Нацгвардії України. Коти залишилися в окупованому місті без господарів з різних причин, йдеться у дописі Півненка в Telegram.

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«Завдяки допомозі місцевих жителів вдалося евакуювати незвичним способом шістьох котів, народжених в окупації. Їх було розміщено у спеціально розроблену для цієї операції клітку, після чого бійці пронесли їх небом через Дніпро під бортом одного з важких бомберів», — написав командувач Нацгвардії.

Тварини подолали понад 10 кілометрів у спеціальній клітці. Коти були трохи налякані, але неушкоджені. Згодом їм мають знайти нові домівки, зазначив Півненко.

© Національна гвардія України

«Бійці заздалегідь дронами закинули спеціальні перенесення і вивезли з тимчасово окупованого міста шість котів. Врятовані чотирилапі вже на правобережжі — у безпеці, нагодовані й під наглядом ветеринарів», — повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Раніше про евакуацію тварин з окупованої території Херсонщини розповів очільник МВС Іван Вигівський. За його словами, у ніч на 4 жовтня українські військові за допомогою безпілотників удруге доставили гуманітарний вантаж до Олешок. Місцеві жителі отримали продукти, ліки та дитячі набори.

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Нагадаємо, 27 вересня ЗСУ провели одну з наймасштабніших операцій — доставили їжу до окупованих Олешок. Військові дронами скинули близько 4 тонн продуктів на 100 локацій, де без їжі, води та електрики залишаються тисячі людей.

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