Інсульти, деменція та «третій термін»: що пророкує Трампу популярний екстрасенс

«Карти Таро та фінал у готелі»: Американський таролог вразив «пророцтвом» про долю Дональда Трампа / © Associated Press

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Американський таролог і ведучий YouTube-каналу Scrying Out Loud на ім’я Тревор заявив, що під час своїх езотеричних сеансів нібито отримав «откровення» про те, як може завершитися життя президента США Дональда Трампа.

Про це пише UNILAD.

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Він стверджує, що пророцтво прийшло у вигляді образу, який почався багато років тому, і він вважає, що знає, де відбувається цей образ і що відбувається далі.

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Замість раптової смерті, Тревор детально описує низку проблем зі здоров’ям, які, на його думку, переслідували або переслідуватимуть президента США. «Провидець» припускає, що діагноз деменції був поставлений Трампові у 2017-2018 роках.

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Тревор стверджує, що перший інсульт стався з Трампом 2019 року. Потім, у жовтні 2020 року, Трамп нібито перебував у лікарні через Covid, що, за його словами, спричинило тривале пошкодження серця.

Тревор також стверджує, що у вересні 2025 року стався другий інсульт, а невдовзі після цього почалися судоми.

Екстрасенс стверджує, що смерть Трампа нібито може настати в готелі або на курорті. Серед можливих сценаріїв він назвав сильний головний біль, падіння або раптову подію на кшталт інсульту.

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Водночас Тревор припустив, що причиною може стати неврологічна проблема, пов’язана з мозком, а не захворювання серця. Точну дату смерті він не назвав.

«Я не знаю коли саме. Але загалом, чим більше речей я можу заповнити, тим ближче [до правди]», — сказав він.

При цьому сам Тревор застеріг глядачів, що його слова не слід сприймати як достовірний прогноз. Він назвав свої розклади Таро розвагою і зазначив, що може помилятися.

UNILAD також нагадує про іншого відомого екстрасенса — Крейга Гамільтона-Паркера, якого називають «пророком катастроф». Раніше той заявляв, що після завершення політичної кар’єри Трамп нібито може стати релігійною фігурою, але перед цим залишиться при владі ще на третій термін.

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Водночас заяви Тревора про нібито перенесені Трампом інсульти, деменцію чи інші захворювання є його власними езотеричними припущеннями і не є медичним діагнозом. Незалежних доказів на підтвердження цих тверджень у публікації не наведено.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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