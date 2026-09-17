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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
2 хв

"Люди не думають про квартиру, вони думають про кота": рятувальник розповів щемливу історію під час "прильотів" (відео)

Рятувальники шукають домівку для врятованих тварин.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Нагорна Наталія Нагорна
1 коментар
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Павло Петров

Павло Петров

Після «прильоту» людина може залишитися без квартири, але щиро радіти, якщо рятувальникам вдалося винести з-під завалів її домашнього улюбленця. У такі моменти люди думають не про втрачене житло, а про те, що вдалося врятувати.

Про це розповів начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

«От у людини немає квартири, а рятувальники виносять звідти папугу, кота живого. І вони радіють всім серцем. Вони не думають про квартиру. Вони думають про те, що щось вдалося врятувати», — поділився рятувальник.

Петров також розповів про випадок у Деснянському районі. Під час ліквідації наслідків на складських будівлях рятувальники виявили чотирьох котів. Одного з них одразу забрали місцеві.

Наталя Нагорна, Павло Петров

Наталя Нагорна, Павло Петров

«Ось саме в Деснянському районі під час ліквідації, коли йдемо на складські будівлі, рятувальниками було виявлено чотирьох котиків. Одного одразу забрали місцеві», — розповів Павло Петров.

Ще троє кошенят залишилися у рятувальників. Вони опублікували пост у своїх соціальних мережах і шукають для тварин нових господарів.

«Ось ще троє у нас є. Це попередня дівчинка і два хлопчики. Ми зараз опублікували у себе в соціальних мережах пост. Шукаємо для них батьків, можна так сказати, бо вони геть малеча», — повідомив рятувальник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Що відбувається на місцях найстрашніших прильотів у Києві: СЕКРЕТИ ДСНС! Павло Петров — інтерв’ю

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Коментарі (1)
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ten4694
19:47, 2026.09.17
наші Рятувальники - НАЙКРЩІ!!! ❤️‍🔥🧸
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