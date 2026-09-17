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"Люди не думають про квартиру, вони думають про кота": рятувальник розповів щемливу історію під час "прильотів" (відео)
Рятувальники шукають домівку для врятованих тварин.
Після «прильоту» людина може залишитися без квартири, але щиро радіти, якщо рятувальникам вдалося винести з-під завалів її домашнього улюбленця. У такі моменти люди думають не про втрачене житло, а про те, що вдалося врятувати.
Про це розповів начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
«От у людини немає квартири, а рятувальники виносять звідти папугу, кота живого. І вони радіють всім серцем. Вони не думають про квартиру. Вони думають про те, що щось вдалося врятувати», — поділився рятувальник.
Петров також розповів про випадок у Деснянському районі. Під час ліквідації наслідків на складських будівлях рятувальники виявили чотирьох котів. Одного з них одразу забрали місцеві.
«Ось саме в Деснянському районі під час ліквідації, коли йдемо на складські будівлі, рятувальниками було виявлено чотирьох котиків. Одного одразу забрали місцеві», — розповів Павло Петров.
Ще троє кошенят залишилися у рятувальників. Вони опублікували пост у своїх соціальних мережах і шукають для тварин нових господарів.
«Ось ще троє у нас є. Це попередня дівчинка і два хлопчики. Ми зараз опублікували у себе в соціальних мережах пост. Шукаємо для них батьків, можна так сказати, бо вони геть малеча», — повідомив рятувальник.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Що відбувається на місцях найстрашніших прильотів у Києві: СЕКРЕТИ ДСНС! Павло Петров — інтерв’ю