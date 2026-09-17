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ТСН у соціальних мережах

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Уламки дрона впали поблизу школи в Києві: що відомо про наслідки – Кличко

Від ночі у Києві з невеликими перервами оголошують «жовту» повітряну тривогу через загрозу безпілотників, а в одному з районів уламки БпЛА впали поблизу школи.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Віталій Кличко

Віталій Кличко / © instagram.com/vitaliyklitschko/

У Святошинському районі Києва уламки безпілотника впали поблизу однієї зі шкіл. Попередньо, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Від ночі 17 вересня у столиці з невеликими перервами оголошують «жовту» повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Нічна атака на Київ

У ніч проти 17 вересня в Києві пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами. Перші вибухи було чути близько 02:15.

За даними КМВА, наслідки атаки зафіксували більш ніж на 10 локаціях у столиці. Вранці Росія продовжила атаку ударними безпілотниками.

Крім того, Київ та область внесли до переліку територій підвищеного ризику в межах розширення державної програми страхування бізнесу від воєнних ризиків. Для підприємств спростили умови отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно.

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