Чи можна заморожувати хліб: як правильно це робити і що відбувається після розморожування

Як заморозити хліб

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Одним із продуктів, який часто купують про запас, є хліб. Однак довго зберігати його за кімнатної температури не вийде, з часом він черствіє та може зіпсуватися. Тому постає питання, чи варто відправляти хліб у морозильну камеру, як це позначиться на його смаку та властивостях і скільки він зможе там пролежати.

Чи можна заморожувати хліб

Фахівці кажуть, що хліб можна зберігати в морозильній камері. Найкраще заморожувати його свіжим — не варто чекати, поки буханець вже почне черствіти.

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Як правильно заморозити хліб

Якщо хліб щойно спекли, спочатку потрібно дати йому повністю охолонути. Лише після цього його можна пакувати та відправляти в морозильну камеру.

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Заморожувати цілий буханець не завжди зручно. Практичніше заздалегідь нарізати хліб скибочками або розділити на невеликі порції. Тоді з морозилки можна буде діставати рівно стільки, скільки потрібно на один раз.

Головне завдання під час підготовки — максимально обмежити контакт хліба з повітрям. Для цього скибочки або порції можна щільно загорнути в харчову плівку чи фольгу або покласти в пакети, призначені для заморожування. Підійдуть і зіп-пакети.

Щільне паковання також захищає хліб від сторонніх запахів продуктів, які лежать поруч у морозильній камері.

Як довго можна зберігати хліб замороженим

Фахівці радять зберігати заморожений хліб не довше трьох місяців. Після тривалого перебування в морозилці він може поступово втрачати смакові якості та ставати сухішим.

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Що відбувається з хлібом після заморожування

Під час охолодження та заморожування змінюється структура крохмалю, який міститься в хлібі. Частина його перетворюється на так званий резистентний крохмаль. Організм перетравлює його інакше, ніж звичайний: він не розщеплюється повністю в тонкому кишківнику та за своїми властивостями частково нагадує харчові волокна.

Через ці зміни заморожений, а потім розморожений хліб може спричиняти менший стрибок рівня глюкози в крові, ніж свіжий. Водночас морозильна камера не перетворює хліб на «дієтичний» продукт — його склад і калорійність від цього кардинально не змінюються.

Заморожування також не позбавляє хліб основних поживних речовин. Після перебування в морозильній камері в ньому зберігаються харчові волокна та мінеральні речовини, а втрати деяких вітамінів залишаються незначними.

Як правильно розморозити хліб для споживання

Найпростіше дістати хліб із морозильної камери та залишити його розморожуватися за кімнатної температури приблизно на 3–4 години. Паковання в цей час краще не знімати, щоб хліб не пересихав.

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Якщо після розморожування хочеться отримати хрустку скоринку, хліб можна ненадовго поставити в духовку, розігріту до 175 °C. Окремі скибочки зручно підігріти в тостері або мікрохвильовій печі.

Саме тому перед заморожуванням буханець краще нарізати. Тоді можна дістати стільки скибочок, скільки потрібно на один раз, а решту залишити в морозильній камері.

Чи можна заморозити хліб повторно

Повторно заморожувати хліб після розморожування не варто. Через кілька циклів заморожування та розморожування він може стати сухішим, швидше черствіти та втратити смакові якості.

Щоб не доводилося повторно класти хліб у морозильну камеру, краще одразу розділити його на невеликі порції або нарізати скибочками. Тоді можна щоразу діставати лише необхідну кількість.

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