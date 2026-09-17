Не просто втома від сидіння: про яку приховану проблему сигналізує біль у куприку

Після тривалого сидіння може виникати ниючий біль у куприку / © Фото з відкритих джерел

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Тривале сидіння часто провокує біль у спині, попереку, тазу та ділянці куприка. Причиною можуть бути відсутність руху, неправильна постава, перенапруження м’язів або проблеми з хребтом, а іноді — окреме захворювання куприка.

Про це пише EgészségKalauz.

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Чому після сидіння виникає біль

Люди, які багато часу проводять сидячи на роботі, а потім продовжують сидіти у вільний час, частіше стикаються з неприємними відчуттями після тривалого перебування в одному положенні.

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Однією з причин може бути перенапруження м’язів спини, попереку, шиї або стегон, які довго залишаються у статичному положенні. Значення має і поза: сутулість, висунута вперед голова та відсутність належної підтримки попереку збільшують навантаження на хребет.

Біль також може бути пов’язаний із дегенеративними змінами хребта, зокрема зношенням міжхребцевих дисків або грижею. Серед інших можливих причин — проблеми з тазостегновим чи крижово-клубовим суглобом, защемлення нерва та недостатня фізична активність.

Якщо біль поширюється на сідницю, стегно або ногу, це може свідчити про залучення нервів, наприклад при ішіасі.

Коли болить саме куприк

Окремою причиною дискомфорту може бути кокцигодинія — біль у ділянці куприка. За словами травматолога та фахівця з регенеративної медицини Палла Золтана, такий біль особливо часто посилюється під час тривалого сидіння або після нього, зокрема на твердій поверхні, а також під час вставання.

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Найчастіше кокцигодинію пов’язують із тривалим сидінням, неправильною позою, падінням, ударом чи іншою травмою в ділянці куприка. Причиною також може бути неправильне положення самої кістки.

Рідше біль виникає через суглобові або запальні зміни, інфекцію чи пухлинні процеси. Він може бути тупим, стискним або гострим і поширюватися на сідниці чи поперек.

У більшості випадків кокцигодинія не становить серйозної небезпеки. Однак якщо біль довго не минає, виник після травми, посилюється або супроводжується онімінням, слабкістю, температурою чи проблемами з випорожненням кишківника, необхідно звернутися до лікаря.

Важливо не ігнорувати проблему навіть тоді, коли біль тимчасово зник. Для кокцигодинії характерний хвилеподібний перебіг: неприємні відчуття можуть минути, а потім повернутися.

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Як лікують біль у куприку

Якщо відпочинок, зміни способу життя та безрецептурні знеболювальні не дають достатнього ефекту, може знадобитися медична допомога. Насамперед лікар має визначити причину болю та виключити тріщину або перелом.

Діагностика може бути непростою, оскільки ушкодження куприка іноді складно побачити навіть на рентгенівському знімку. Тому важливими є детальне опитування пацієнта та фізикальне обстеження.

Подальше лікування залежить від причини та вираженості симптомів. Серед методів, які можуть застосовуватися, джерело називає ін’єкційні процедури, мануальні техніки та лікувальну фізкультуру.

Ін’єкційне лікування

У деяких випадках можуть застосовуватися ін’єкції колагену, гіалуронової кислоти для м’яких тканин або PRP-терапія із використанням плазми, багатої на тромбоцити. Такі методи спрямовані на зменшення болю та підтримку відновних процесів у тканинах.

Мануальна терапія

Якщо дискомфорт пов’язаний із напруженням або порушенням балансу м’язів навколо куприка, можуть використовуватися спеціальні мануальні техніки. Їхня мета — розслабити м’язи та покращити рухливість цієї ділянки.

Лікувальна фізкультура

Індивідуально підібрані вправи можуть допомогти відновити роботу м’язів, покращити кровообіг, запобігти обмеженню рухів та зменшити дискомфорт.

Коли біль не варто терпіти

Біль у ділянці куприка після тривалого сидіння не завжди означає серйозне захворювання, але його повторення або посилення потребує уваги. Особливо важливо пройти обстеження, якщо симптоми виникли після падіння чи удару або супроводжуються іншими тривожними ознаками.

Правильно встановлена причина допомагає визначити подальшу тактику лікування та виключити серйозніші порушення.

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