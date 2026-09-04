Для міцних кісток і здорових м’язів: 7 продуктів, у яких найбільше магнію

7 продуктів із високим вмістом магнію / © Associated Press

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Магній бере участь у багатьох процесах в організмі — від роботи м’язів і підтримання здоров’я кісток до регулювання артеріального тиску та рівня цукру в крові. Одним із відомих джерел цього мінералу є мигдаль, однак деякі продукти містять значно більше магнію на порцію.

Про це повідомило видання Verywell Health.

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Для порівняння, у приблизно 28 г мигдалю міститься 76,5 мг магнію. Дорослим, залежно від віку та статі, рекомендовано отримувати від 310 до 420 мг цього мінералу на добу.

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Варений шпинат

Одна склянка приготованого шпинату містить близько 157 мг магнію — приблизно 38% добової норми. Крім того, ця листова зелень є джерелом фолату, заліза, кальцію, калію, вітамінів С, Е та групи В.

Гарбузове насіння

У порції смаженого гарбузового насіння вагою близько 28 г міститься 156 мг магнію, або приблизно 37% добової норми. Насіння також забезпечує організм рослинним білком, залізом і цинком.

Насіння чіа

Приблизно 28 г насіння чіа містять 111 мг магнію, що відповідає близько 26% добової норми. Чіа також містить клітковину, антиоксиданти та омега-3 жирні кислоти.

Бразильські горіхи

У порції бразильських горіхів вагою 28 г — приблизно 107 мг магнію, або 25% добової норми. Вони також відомі високим вмістом селену та містять мідь, вітамін Е, тіамін, цинк і марганець.

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Едамаме

Одна склянка очищених молодих соєвих бобів містить близько 99 мг магнію — приблизно 24% добової норми. Едамаме також багаті на білок і клітковину, тому можуть бути ситним доповненням до раціону.

Скумбрія

У порції скумбрії вагою близько 85 г міститься 83 мг магнію, або приблизно 20% добової норми. Ця жирна риба також є джерелом вітаміну D, вітаміну B12, селену та омега-3 жирних кислот.

Амарант

Ще одним джерелом магнію є амарант: половина склянки приготованого продукту містить близько 80 мг цього мінералу. Амарант також містить білок і клітковину та природно не має глютену.

Як отримувати більше магнію з їжі

Фахівці радять не зосереджуватися лише на одному джерелі магнію, а урізноманітнювати раціон. Наприклад, можна поєднувати гарбузове насіння з мигдалем, а скумбрію — з крупами, які також містять цей мінерал.

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Додатковими джерелами магнію можуть бути авокадо, банани та молоко. Водночас на його засвоєння здатні впливати різні чинники, зокрема вік, раціон та приймання деяких лікарських засобів. Якщо є підозра на дефіцит магнію, це варто обговорити з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що майже кожен тунець, який потрапив до рук учених, був заражений паразитами — їх виявили у 96% риби. Знахідки чекали на дослідників й у м’язовій тканині, яку люди вживають у їжу.

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