У Росії криза з пальним після ударів по НПЗ / © ТСН.ua

Реклама

До середини вересня в Росії суттєво погіршилася ситуація з доступністю автомобільного бензину. Пального немає майже на кожній другій автозаправній станції.

Про це пише видання «Новая газета Европа», яка проаналізувала дані сервісу gdebenzin, де водії повідомляють про стан справ на АЗС.

Реклама

Станом на 15 вересня бензин марки АІ-92 був відсутній на 45% АЗС, тоді як наприкінці серпня таких станцій було 33%. Ще складнішою є ситуація з дорожчим АІ-95: його не можна було придбати на 53% заправок проти 38% наприкінці серпня.

Реклама

Тож після короткого покращення ситуації наприкінці серпня дефіцит знову посилився. За даними видання, 20 серпня АІ-92 не було вже на 52% АЗС, однак до 29 серпня показник знизився до 33%. У вересні нестача знову почала зростати.

Черги та ліміти

Одночасно збільшується кількість російських АЗС, де автомобілісти змушені стояти в чергах або стикаються з лімітами на купівлю пального.

Заінформацією видання, з 19 серпня до 14 вересня частка заправок із чергами становила 20–27%. Для порівняння, наприкінці липня та в першій половині серпня цей показник переважно перебував у межах 9–19%.

Ще помітніше зросла кількість АЗС, де запровадили обмеження на обсяг продажу. За останній тиждень частка таких станцій досягла 11–12%, тоді як середнє значення за серпень становило лише 3,2%.

Реклама

При цьому методика дослідження має обмеження: gdebenzin є краудсорсинговим сервісом, де дані про стан заправок залишають користувачі.

Видання опрацювало інформацію щодо 11 993 унікальних АЗС у 158 містах із населенням понад 100 тисяч людей. Видання також зазначає, що приблизно 20% станцій щодня не мали достатньо актуальних даних для включення до основної статистики.

Найгостріша ситуація у рідному місті Путіна

Одним із головних осередків паливної кризи стали Санкт-Петербург і Ленінградська область. Автомобілісти повідомляють про черги на заправках, які тривають понад дві години.

Особливо складною ситуація стала після пошкодження Кірішського нафтопереробного заводу «Кінеф» — одного з найбільших виробників пального на північному заході Росії. Влада Ленінградської області готувалася до запровадження обмежень, а покращення ситуації очікували не раніше початку жовтня.

Реклама

Крім того, гостру нестачу бензину протягом останнього тижня фіксували в Новоросійську, Краснодарі, Іркутську, Пермі, Сургуті, Ростовській та Архангельській областях, а також у Ямало-Ненецькому та Ханти-Мансійському автономних округах.

Дефіцит посилився після нової хвилі ударів по НПЗ

Погіршення ситуації на російському паливному ринку збіглося з новою хвилею ударів по нафтопереробних підприємствах.

За підрахунками видання, у серпні було зафіксовано щонайменше 23 успішні атаки на російські НПЗ — майже вдвічі більше, ніж у липні. Серед підприємств, які зазнали ударів наприкінці літа, видання називає «Славнефть — ЯНОС» у Ярославлі, НОРСІ в Нижньогородській області, «Кінеф» у Кирішах та Пермський НПЗ.

У вересні повідомлялося про удари по комплексу «ТАНЕКО» в Татарстані, підприємствах у Рязані та Сизрані, а також великих переробних потужностях у Саратовській області та Краснодарському краї. За інформацією видання, частина цих підприємств після атак повністю або частково зупиняла роботу.

Путін визнав, що дефіцит може бути тривалим

На початку вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що росіянам потрібно «бути готовими до всього», відповідаючи на запитання про тривалість дефіциту бензину. Він також визнав, що російська влада не очікувала серії атак на об’єкти нафтопереробки та енергетичної інфраструктури.

За оцінками, наведеними російськими та міжнародними джерелами, падіння переробки призвело до ситуації, коли внутрішнє виробництво бензину забезпечує лише близько двох третин потреб російського ринку.

Бензин у Росії вже подорожчав на 21%

Дефіцит позначається не лише на фізичній доступності пального, а й на його вартості.

За офіційними даними Росстату, станом на 14–15 вересня бензин у Росії в середньому подорожчав на 21% порівняно з груднем 2025 року. Зокрема, ціна АІ-92 зросла на 21,4%, а АІ-95 — на 21%. Середня роздрібна ціна бензину всіх марок на 14 вересня становила 78,51 рубля за літр.

Видання також зазначає, що учасники паливного ринку очікують подальшого тиску на ціни через зростання витрат виробників. За даними видання, дизельне пальне поки що потерпає від дефіциту менше, ніж бензин, оскільки його виробництво в Росії перевищує внутрішнє споживання.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав Зеленського не бити по НПЗ Росії та стверджував, що такі удари України нібито спричиняють зростання цін на пальне у всьому світі.

Новини партнерів