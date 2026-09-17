Юридична битва на 10 млрд: шведський бізнесмен звинуватув українські суди й ініціював міжнародний спір

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Причина — підозра у порушенні міжнародних гарантій захисту капіталовкладень під час розгляду його справи вітчизняними судами. Відповідну заяву він зробив на пресконференції в УНІАН.

Стурен пояснив, що відповідне повідомлення було надіслане на підставі двосторонньої угоди між Україною та Швецією про заохочення й взаємний захист інвестицій, а також Договору до Енергетичної хартії.

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«Сьогодні я направив Україні офіційне повідомлення про інвестиційний спір. У ньому йдеться, що дії та бездіяльність держави, допущені через судову систему, становлять відмову у правосудді й порушують норми захисту інвестицій, закріплені у згаданих угодах та звичаєвому міжнародному праві», — заявив він.

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За словами Стурена, його компанія Vindkraft залишилася без вітрових електростанцій, розташованих на лівобережжі Херсонщини після повномасштабного вторгнення та окупації цієї території. Об’єкти мали страховий захист від знищення чи втрати внаслідок воєнних ризиків, оформлений у компанії UNIQA.

Після відмови страховика у виплатах Vindkraft звернулася до українських судів із двома позовами, загальна сума яких перевищила 10 млрд грн. За його словами, суд першої інстанції спершу підтримав позицію компанії, однак після серії переглядів справи, супроводжуваних, на його думку, процесуальними порушеннями, остаточне рішення не на користь Vindkraft ухвалив Верховний Суд.

Інвестор наполягає, що перелом у судовому процесі стався після відкритого втручання австрійського посольства. «Посольство Австрії — країни походження страхової групи UNIQA — почало демонструвати підвищену увагу до ходу процесу. Посол надсилав листи суддям на кожному етапі розгляду справи, наголошуючи, що дипломатична місія уважно стежить за розвитком подій. Представники посольства були присутні на засіданнях, а за даними медіа, посол навіть мав особисту зустріч із головою Верховного Суду», — зазначив Стурен.

Підставою для міжнародного спору з Україною Стурен називає саме характер судового розгляду, а не сам результат приватного конфлікту зі страховою компанією.

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«Я не стверджую, що Україна мусила гарантувати вигідний для мене результат у приватній комерційній суперечці — звісно, ні. Але держава зобов’язана була забезпечити, щоб її суди діяли справедливо, послідовно, без свавілля, дотримувалися процесуальних прав сторін і сумлінно застосовували закон та власні ж настанови Верховного Суду. На нашу думку, цього забезпечено не було», — підкреслив бізнесмен.

Він уточнив, що подання повідомлення про спір — це передарбітражна стадія, на якій інвестор офіційно інформує державу про можливе порушення міжнародних зобов’язань, залишаючи простір для врегулювання через консультації та переговори.

Стурен запропонував українській стороні розпочати такі перемовини і готовий особисто взяти в них участь — як у Києві, так і через відеозв’язок.

«Подання цього повідомлення не закриває шлях до мирного врегулювання. Його мета — чітко викласти суть претензій і дати Україні можливість вирішити спір без арбітражу. Я вже звернувся з проханням про термінові консультації та переговори з українськими представниками», — додав шведський підприємець.

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