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Вибори в Росії перетворюються на фарс: The Economist про нову мобілізацію після голосування
Парламентські та місцеві вибори в Росії — на тлі війни. The Economist пише про можливість нової, масштабнішої мобілізації після голосування.
Парламентські та місцеві вибори в Росії проходять на тлі дедалі більшої абсурдності виборчого процесу. Після голосування країна може зіткнутися з новою, масштабнішою мобілізацією для війни.
Про це йдеться у матеріалі в The Economist.
Що відбувається на виборах у Росії
У Росії 19–20 вересня триватимуть парламентські та місцеві вибори. Водночас виборча кампанія відбувається в умовах, коли політична конкуренція в країні залишається вкрай обмеженою.
Матеріал The Economist звертає увагу на показовий епізод із передвиборчою агітацією кандидата Олексія Чернова. Його короткий виступ фактично не містив політичної програми, а відведений для нього ефір завершився мовчанням і звуком годинника.
«Добрий день, дорогі виборці», — починає свій виступ Олексій Чернов, кремезний 44-річний чоловік у картатій фланелевій сорочці. Він нервово виголошує свою передвиборчу промову — кілька речень про підтримку багатодітних сімей.
Увесь виступ триває 28 секунд.
«І це все?» — запитує ведучий у телевізійній студії, нагадуючи кандидату, що за правилами йому дозволено говорити протягом хвилини.
«Можливо, ще щось спаде на думку?» — додає ведучий.
«Ні, більше нічого не спаде», — відповідає Чернов.
Решту відведеного часу заповнює цокання годинника.
«Саме такі епізоди демонструють дедалі абсурдніший характер російського виборчого процесу», — пишуть автори видання.
Чи може після виборів початися нова мобілізація
Окремо The Economist розглядає можливість того, що після парламентських виборів Росія може вдатися до масштабнішої мобілізації для продовження війни.
Водночас у наданому фрагменті матеріалу конкретних параметрів можливої мобілізації чи рішення про її проведення немає. Йдеться саме про можливий розвиток подій після голосування.