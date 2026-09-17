Які дерева в жодному разі не можна садити у своєму саду, бо будуть проблеми: корисні поради

Які дерева не можна садити біля будинку / © Фото з відкритих джерел

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Не кожне красиве дерево підходить для садіння біля будинку. Деякі види швидко розростаються, утворюють багато порослі, мають агресивну кореневу систему або виростають настільки великими, що з часом починають створювати проблеми для господарів. Тому перед купівлею саджанця варто врахувати не лише його зовнішній вигляд, а й розміри дорослого дерева та особливості коренів.

Тополя та верба: небезпечні поблизу будинку і труб

Тополя — швидкоросле дерево, яке може досягати значних розмірів. Великі дерева потребують достатньо простору для кореневої системи та крони, а слабкі або пошкоджені гілки можуть створювати небезпеку під час сильного вітру. Фахівці також радять не висаджувати тополі й верби поруч із деревами, ураженими деякими небезпечними захворюваннями.

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Верба особливо невдала для маленького саду. Вона любить вологу і формує потужну кореневу систему, тому її не варто садити безпосередньо біля будинку, дренажних систем та інженерних комунікацій.

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Клен ясенелистий, айлант і робінія: швидко займають територію

Клен ясенелистий, айлант найвищий та робінія звичайна здатні активно поширюватися за межі місця садіння. В Україні ці та деякі інші чужорідні види потрапляли до офіційних переліків дерев, які забороняли використовувати для відтворення лісів через здатність до неконтрольованого поширення.

Це не означає автоматичної заборони вирощувати кожен із цих видів у приватному саду. Але для звичайної присадибної ділянки краще добре подумати, чи потрібне дерево, яке може давати багато насіння або порослі та витісняти інші рослини.

Особливо небажаний айлант: він швидко росте, утворює поросль і здатен займати значні площі. Саме тому його не варто садити там, де важливо контролювати кожен метр саду.

Чорний горіх: не для маленького саду

Чорний горіх має ще одну особливість — його корені виділяють речовини, які пригнічують зростання багатьох рослин. Через це під дорослим деревом складніше вирощувати газон, квіти, овочі та деякі декоративні культури.

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До того ж великим деревам потрібно достатньо місця для розвитку кореневої системи та крони. Тому чорний горіх краще садити на просторій ділянці подалі від грядок, будівель та інших дерев.

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