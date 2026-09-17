"Люди не думают про квартиру, они думают про кота": спасатель рассказал щемящую историю во время "прилетов" (видео)

Павел Петров

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После «прилета» человек может остаться без квартиры, но искренне радоваться, если спасателям удалось вынести из-под завалов его домашнего любимца. В такие моменты люди думают не о потерянном жилье, а о том, что удалось спасти.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

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«Вот у человека нет квартиры, а спасатели выносят оттуда попугая, кота живого. И они радуются всем сердцем. Они не думают о квартире. Они думают о том, что что-то удалось спасти», — поделился спасатель.

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Петров также рассказал про случай в Деснянском районе. В ходе ликвидации последствий на складских постройках спасатели обнаружили четырех котов. Одного из них сразу же забрали местные.

Наталья Нагорная, Павел Петров

«Вот именно в Деснянском районе во время ликвидации, когда шли на складские постройки, спасателями было обнаружено четыре котика. Одного сразу забрали местные», — рассказал Павел Петров.

Еще три котенка остались у спасателей. Они опубликовали пост в своих социальных сетях и ищут для животных новых владельцев.

«Вот еще трое у нас есть. Это предыдущая девочка и два мальчика. Мы сейчас опубликовали у себя в социальных сетях пост. Ищем для них родителей, можно так сказать, потому что они совсем малыши», — сообщил спасатель.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Что происходит на местах самых страшных прилетов в Киеве: СЕКРЕТЫ ГСЧС! Павел Петров — интервью

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