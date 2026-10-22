ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
136
Время на прочтение
2 мин

Не застелайте кровать утром: эта привычка имеет неожиданный минус

Ученые объяснили, как привычка заправлять постель вредит здоровью.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кровать

Кровать / © pexels.com

Привычка застелить кровать сразу после сна задерживает влагу в белье и матрасе. Это создает идеальную среду для размножения пылевых клещей и аллергенов.

Об этом сообщает издание IFLScience.

Эксперты объясняют, что ночью наше тело выделяет влагу и дольки кожи. Они являются главной пищей для пылевых клещей, которые массово селятся в матрасах и постельном белье.

По данным Американской ассоциации легких, сами клещи не являются паразитами и не кусают человека, однако их фекальные гранулы и фрагменты тел являются самыми распространенными возбудителями аллергии и астмы в жилищах.

Они могут вызвать чихание, сыпь, насморк и даже провоцировать аллергические приступы. Статистика свидетельствует, что по крайней мере в одной кровати у 80% американских домов выявляют уровень аллергенов пылевых клещей.

Чтобы избавиться от вредителей, специалисты советуют стирать постель еженедельно, пылесосить матрас и не застилать кровать сразу после сна. Если просто откинуть одеяло и дать постели проветриться, влага улетучится, а солнечный свет уничтожит клещей, бактерии и грибки.

Отказ от привычки сразу застелить кровать также экономит время и уменьшает утренний стресс. Как отмечают в журнале Канадской медицинской ассоциации, солнечный свет эффективно уничтожает бактерии, оставляя постель чистой и свежей.

Кроме того, ученые подсчитали, что отказ от ежедневной уборки постели и споров о том, чья сейчас очередь, позволяет сэкономить более 9 месяцев в течение жизни — а это почти 1% всего нашего возраста.

Проветривание спального места и доступ солнечного света являются простым и эффективным способом поддержания гигиены и защиты от домашних аллергенов.

Напомним, даже свежевыстиранная одежда может иметь неприятный запах сырости и затхлости. Экспертша объяснила, как простое правило 30 минут поможет сохранить свежесть вещей.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie