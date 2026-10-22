Не застелайте кровать утром: эта привычка имеет неожиданный минус

Кровать / © pexels.com

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Привычка застелить кровать сразу после сна задерживает влагу в белье и матрасе. Это создает идеальную среду для размножения пылевых клещей и аллергенов.

Об этом сообщает издание IFLScience.

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Эксперты объясняют, что ночью наше тело выделяет влагу и дольки кожи. Они являются главной пищей для пылевых клещей, которые массово селятся в матрасах и постельном белье.

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По данным Американской ассоциации легких, сами клещи не являются паразитами и не кусают человека, однако их фекальные гранулы и фрагменты тел являются самыми распространенными возбудителями аллергии и астмы в жилищах.

Они могут вызвать чихание, сыпь, насморк и даже провоцировать аллергические приступы. Статистика свидетельствует, что по крайней мере в одной кровати у 80% американских домов выявляют уровень аллергенов пылевых клещей.

Чтобы избавиться от вредителей, специалисты советуют стирать постель еженедельно, пылесосить матрас и не застилать кровать сразу после сна. Если просто откинуть одеяло и дать постели проветриться, влага улетучится, а солнечный свет уничтожит клещей, бактерии и грибки.

Отказ от привычки сразу застелить кровать также экономит время и уменьшает утренний стресс. Как отмечают в журнале Канадской медицинской ассоциации, солнечный свет эффективно уничтожает бактерии, оставляя постель чистой и свежей.

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Кроме того, ученые подсчитали, что отказ от ежедневной уборки постели и споров о том, чья сейчас очередь, позволяет сэкономить более 9 месяцев в течение жизни — а это почти 1% всего нашего возраста.

Проветривание спального места и доступ солнечного света являются простым и эффективным способом поддержания гигиены и защиты от домашних аллергенов.

Напомним, даже свежевыстиранная одежда может иметь неприятный запах сырости и затхлости. Экспертша объяснила, как простое правило 30 минут поможет сохранить свежесть вещей.

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