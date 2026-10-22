Одежда после стирки воняет затхлостью: простое правило поможет избежать проблемы

Запах сырости на одежде после стирки — как избежать этой проблемы / © www.freepik.com/free-photo

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Неприятный запах от только что выстиранной одежды не всегда связан с недостаточным количеством моющего средства. Иногда проблема возникает уже после завершения стирки, когда влажные вещи слишком долго остаются в барабане. Специалист объяснила, как обычная привычка может испортить свежесть белья и что поможет этого избежать.

Об этом сообщает Express со ссылкой на эксперта компании Ready Steady Store Каришму Дарджи.

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С наступлением холодов сушить одежду становится сложнее, особенно если дома нет сушильной машины. Из-за длительного пребывания во влажном состоянии ткань может приобретать характерный затхлый запах. Впрочем, по словам эксперта, важно не только правильно сушить вещи, но и вовремя вынимать их из стиральной машины.

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Дарджи объяснила, что закрытый барабан с мокрым бельем создает благоприятные условия для появления плесени. При этом заметить её невооружённым глазом удаётся не всегда. Зато одежда начинает неприятно пахнуть, даже если её только что постирали.

Чтобы этого не произошло, специалист рекомендует соблюдать правило 30 минут. Именно в течение этого времени после окончания стирки желательно вынуть из барабана мокрые вещи.

Еще один совет касается самой стиральной машины. После использования не стоит сразу плотно закрывать её дверцу. Если оставить её слегка приоткрытой, воздух будет лучше циркулировать внутри, а влага не будет задерживаться в барабане.

Что делать, если зимняя одежда имеет затхлый запах

Проблема неприятного запаха может возникать не только после стирки. Свитеры и кардиганы, которые несколько месяцев пролежали в шкафу, также иногда требуют дополнительного ухода перед ношением.

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В таком случае Дарджи предлагает сначала попробовать обычное проветривание. Достаточно на несколько часов разложить теплые вещи рядом с открытым окном. Если запах не исчезнет, их придется постирать.

В то же время эксперт предостерегает от неправильной сушки трикотажа. Мокрые свитера не следует развешивать, так как под собственным весом ткань может деформироваться. Вместо этого одежду лучше разложить на полотенце и оставить сохнуть в горизонтальном положении.

Хранить такие вещи также рекомендуется сложенными, а не на вешалках. Однако убирать трикотаж в шкаф можно только после того, как он полностью высохнет.

Напомним, ранее мы писали, что обычная жидкость для мытья посуды может помочь уменьшить образование конденсата на окнах. В то же время эксперт предупредила о важном ограничении этого способа.

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