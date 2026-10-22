Морозильная камера / иллюстративное фото / © ТСН

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Владельцам жилья, желающим сократить расходы на электроэнергию перед наступлением холодов, рекомендуют обратить внимание на эффективность использования своей морозильной камеры.

Об этом сообщает издание Express.

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«Значительная часть энергии, которую потребляет ваш морозильник, уходит наохлаждение воздуха, поступающего при открытии дверцы морозильника», — отмечает Сэм Вилланс, эксперт по экономии на дисконтной платформе «Deal Town».

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Специалист объясняет, что в полностью заполненной морозильной камере остается значительно меньше свободного объема для проникновения теплого воздуха извне. Кроме того, сами замороженные продукты служат дополнительным источником холода, облегчая охлаждение того незначительного количества тепла, которое всё же оказывается внутри.

Зачем класть в морозилку воду в пакетах

По словам экспертов по энергосбережению, заполнение пустого пространства внутри устройства герметичными пакетами с водой помогает существенно уменьшить объем теплого воздуха, попадающего внутрь при открывании дверцы.

Эксперты отмечают, что такой простой бытовой лайфхак позволяет морозильной камере тратить меньше ресурсов на охлаждение, что становится особенно актуальным в период сезонного понижения температуры и роста цен на коммунальные услуги.

Пакеты должны быть прочными и пригодными для замораживания, с достаточным пространством для расширения воды при превращении в лёд. Также можно использовать многоразовые ледяные блоки или пакеты со льдом.

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«Если морозильная камера наполовину пуста, заполните свободное место пакетами с водой или обычным льдом. Это поможет сохранить холод и не даст теплому воздуху проникнуть внутрь», — советует Вилланс.

Как правильно заполнить морозильную камеру и сэкономить электроэнергию

Не нужно покупать лишнюю еду, чтобы заполнить морозильную камеру. Чтобы использовать свободное пространство и сократить количество отходов, достаточно замораживать остатки блюд в маркированных контейнерах или плотно закрытых пакетах, держа более старые запасы на видном месте.

Важно не перегружать прибор: продукты не должны закрывать вентиляционные отверстия или мешать плотному закрытию дверцы. Также в целях экономии энергии стоит заранее знать расположение продуктов, чтобы держать дверцу морозильной камеры открытой как можно меньше времени.

Эксперты отмечают, что оптимизация работы морозильной камеры не гарантирует 100-процентную экономию, а является лишь одним из многих небольших шагов по повышению энергоэффективности.

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Отметим, что бойлер — один из крупнейших потребителей электроэнергии, но сэкономить помогают правильный объем, класс энергоэффективности и температура нагрева. Современный бойлер не стоит постоянно отключать от розетки, так как значительной экономии это не даст.

Кроме того, ранее эксперты сообщили, что универсального правила о том, следует ли выключать отопление днём, не существует — оптимальный режим зависит от типа оборудования и особенностей жилья. Обычные котлы лучше программировать в соответствии с распорядком дня, а тепловые насосы — поддерживать стабильную температуру.

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