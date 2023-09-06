Как пользоваться бойлером, чтобы экономить: советы экспертов

Бойлер является одним из самых затратных электроприборов. В среднем семья из трех человек наматывает до 200 кВт-ч в месяц. Как снизить суммы в платежках за электроэнергию и при этом не жертвовать комфортом, рассказали эксперты.

Если у вас еще нет бойлера и вы в процессе выбора, для экономии электроэнергии обратите внимание на объем.. Для семьи из 2-3 человек покупать водонагревательный прибор на 100 л – это лишние средства и расход электроэнергии. Оптимальный объем для такого количества людей – 50-60 литров. Помимо объема, обратите внимание на класс эффективности – он должен быть А/А+ и выше.

Как экономно пользоваться бойлером

Отрегулируйте температуру нагрева на уровне 55 градусов – это снизит энергопотребление без ограничения комфорта.

Запрограммируйте автоматическое включение/выключение бойлера через разумную розетку.

При наличии такой розетки и двухфазного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле.

Регулярно чистите и удаляйте накипь внутри бойлера.

Нужно ли выключать бойлер из розетки

Если бойлер современный, то можно сказать однозначно, что какой-либо значимой экономии отключение не даст – на подогрев воды уйдет больше электроэнергии, чем на поддержание ее температуры.

Дело в том, что почти вся электроэнергия идет на нагрев новой холодной воды. Относительно режима ожидания, современные водонагреватели имеют достаточно хорошую теплоизоляцию, они держат температуру в разы лучше термосов. Потому включение и выключение бойлера ничего не даст.

Нужно ли выключать бойлер на ночь

Если ночью горячей водой никто не пользуется, термодатчик срабатывает несколько раз за ночь, подогрев включается ненадолго, электроэнергии на нагревание используется мало, зато утром есть горячая вода.

Если выключить бойлер на ночь, то утром будет большой расход энергии, придется нагревать всю остывшую за ночь воду.

В каком случае отключение бойлера сэкономит электроэнергию

Экономия будет заметна в случае, если бойлер используют не регулярно, например только при перебоях с горячим водоснабжением. В таком случае лучше его выключать. Если вы уезжаете в отпуск или командировку, в выходные выезжаете на дачу – выключайте бойлер перед поездкой.

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