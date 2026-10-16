Как пользоваться бойлером, чтобы экономить: советы экспертов

Как сэкономить, пользуясь бойлером

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Бойлер является одним из самых затратных электроприборов. В среднем семья из трех человек «наматывает» до 200 кВт-ч в месяц. Как уменьшить суммы в платежках за электроэнергию и в то же время не жертвовать комфортом, рассказали эксперты.

Если у вас еще нет бойлера и вы сейчас выбираете его, обратите внимание на объем. Для семьи из 2-3 человек покупать водонагревательный прибор на 100 л — это лишние средства и расход электроэнергии. Оптимальный объем для такого количества людей — 50-60 литров. Кроме объема, обратите внимание на класс эффективности — он должен быть А/А+ и выше.

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Как экономно пользоваться бойлером

Отрегулируйте температуру нагрева на уровне 55 градусов — это снизит энергопотребление без ограничения комфорта.

Запрограммируйте автоматическое включение/выключение бойлера через разумную розетку.

При такой розетке и двухзонном счетчике за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле.

Вовремя чистите и удаляйте накипь внутри бойлера.

Нужно ли выключать бойлер из розетки

Если бойлер современный, то можно сказать однозначно, что любая значимая экономия отключения не даст — на подогрев воды уйдет больше электроэнергии, чем на поддержание ее температуры.

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Дело в том, что почти вся электроэнергия идет на нагрев новой холодной воды. Относительно режима ожидания, современные водонагреватели имеют достаточно хорошую теплоизоляцию, они держат температуру в разы лучше термосов. Потому включение и выключение бойлера ничего не даст.

Нужно ли выключать бойлер на ночь

Если ночью горячей водой никто не пользуется, термодатчик срабатывает несколько раз за ночь, подогрев включается ненадолго, электроэнергии для нагрева используется мало, зато утром есть горячая вода.

Если же выключить бойлер на ночь, то утром будет большой расход энергии, придется нагревать всю остывшую за ночь воду.

Когда выключение бойлера сэкономит электроэнергию

Экономия будет заметна в случае, если бойлер используют нерегулярно, например только при перебоях с горячим водоснабжением. В такой ситуации лучше его выключать. Если едете в отпуск или командировку, выходными выезжаете на дачу — выключайте бойлер перед поездкой.

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