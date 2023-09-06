Як користуватися бойлером, щоб економити: поради експертів

Бойлер є одним з найбільш витратних електроприладів. В середньому сім'я з трьох осіб намотує до 200 кВт-год на місяць. Як зменшити суми в платіжках за електроенергію і при цьому не жертвувати комфортом, розповіли експерти.

Якщо у вас ще не має бойлеру і ви в процесі вибору, зверніть увагу на об'єм. Для сім'ї з 2-3 осіб купувати водонагрівальний прилад на 100 л - це зайві кошти та витрати електроенергії. Оптимальний об'єм для такої кількості людей - 50- 60 літрів. Крім об'єму, зверніть увагу на клас ефективності – він має бути А/А+ та вище.

Як економно користуватися бойлером

Відрегулюйте температуру нагрівання на рівні 55 градусів – це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту.

Запрограмуйте автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через «розумну» розетку.

При наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше.

Вчасно чистить та видаляйте накип всередині бойлера.

Чи потрібно вимикати бойлер з розетки

Якщо бойлер сучасний, то можна сказати однозначно, що будь-якої значущої економії відключення не дасть - на підігрів води піде більше електроенергії, ніж на підтримку її температури.

Річ у тому, що майже вся електроенергія йде на нагрівання нової холодної води. Щодо режиму очікування, сучасні водонагрівачі мають досить хорошу теплоізоляцію, вони тримають температуру в рази краще за термоси. Тому включення та вимкнення бойлера нічого не дасть.

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч

Якщо вночі гарячою водою ніхто не користується, термодатчик спрацьовує лише кілька разів за ніч, підігрів включається ненадовго, електроенергії на нагрівання використовується мало, зато зранку є гаряча вода.

Якщо вимкнути бойлер на ніч, то вранці буде велика витрата енергії,, доведеться нагрівати всю воду, що остигнула за ніч.

В якому випадку вимкнення бойлера зекономить електроенергію

Економія буде помітна у випадку, якщо бойлер використовують не регулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням. В такому випадку краще його вимикати. Якщо виїжджаєте у відпустку чи відрядження, у вихідні виїжджаєте на дачу – вимикайте бойлер перед поїздкою.

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