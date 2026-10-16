Як користуватися бойлером, щоб економити: поради експертів

Як зекономити, користуючись бойлером

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Бойлер є одним із найвитратніших електроприладів. В середньому сім’я з трьох осіб «намотує» до 200 кВт-год на місяць. Як зменшити суми в платіжках за електроенергію і водночас не жертвувати комфортом, розповіли експерти.

Якщо у вас ще нема бойлера і ви саме зараз вибираєте його, зверніть увагу на об’єм. Для родини із 2-3 осіб купувати водонагрівальний прилад на 100 л — це зайві кошти та витрати електроенергії. Оптимальний об’єм для такої кількості людей — 50-60 літрів. Крім об’єму, зверніть увагу на клас ефективності — він має бути А/А+ і вищим.

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Як економно користуватися бойлером

Відрегулюйте температуру нагрівання на рівні 55 градусів — це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту.

Запрограмуйте автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через «розумну» розетку.

За наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше.

Вчасно чистіть і видаляйте накип всередині бойлера.

Чи потрібно вимикати бойлер з розетки

Якщо бойлер сучасний, то можна сказати однозначно, що будь-якої значущої економії вимкнення не дасть — на підігрів води піде більше електроенергії, ніж на підтримку її температури.

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Річ у тім, що майже вся електроенергія йде на нагрівання нової холодної води. Щодо режиму очікування, сучасні водонагрівачі мають досить хорошу теплоізоляцію, вони тримають температуру в рази краще за термоси. Тому увімкнення і вимкнення бойлера нічого не дасть.

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч

Якщо вночі гарячою водою ніхто не користується, термодавач спрацьовує лише кілька разів за ніч, підігрів вмикається ненадовго, електроенергії для нагрівання використовується мало, зате зранку є гаряча вода.

Якщо ж вимкнути бойлер на ніч, то вранці буде велика витрата енергії, доведеться нагрівати всю воду, що остигла за ніч.

Коли вимкнення бойлера зекономить електроенергію

Економія буде помітна в разі, якщо бойлер використовують нерегулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням. В такій ситуації краще його вимикати. Якщо їдете у відпустку чи відрядження, вихідними виїздите на дачу — вимикайте бойлер перед поїздкою.

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