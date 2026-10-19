Зачем класть пакеты с водой в морозилку: британский лайфхак поможет сэкономить

Зачем класть пакеты с водой в морозилку / © pexels.com

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На первый взгляд, такой совет может показаться странным. Однако замороженная вода может помочь заполнить пустое пространство внутри камеры и поддерживать холод. В Express рассказали, зачем это делать и как правильно использовать такой метод.

Для чего класть воду в пакетах в морозилку

Основная идея состоит в том, чтобы в морозильной камере оставалось меньше свободного пространства. Когда дверца открывается, внутрь попадает теплый воздух из комнаты. Морозильнику после этого нужно снова охладить его до требуемой температуры.

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Если камера достаточно заполнена замороженными продуктами или другими холодными предметами, теплого воздуха внутри остается меньше. Замороженная вода также становится своеобразным «запасом холода» и помогает быстрее стабилизировать температуру после открывания дверцы.

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Поэтому пакеты с водой в морозилке иногда используют как простой способ заполнить пустые участки камеры.

В то же время не следует воспринимать этот метод как гарантированный способ существенно уменьшить счета за электроэнергию. Это скорее небольшая бытовая хитрость, которая может помочь более эффективно использовать морозильную камеру.

Как правильно замораживать воду в пакетах

Если вы решили воспользоваться этим лайфхаком, важно соблюдать несколько правил.

Выбирайте крепкие пакеты

Не стоит брать обычные тонкие пакеты, которые легко рвутся. Лучше использовать специальные пакеты с застежкой, многоразовые емкости или другие контейнеры, предназначенные для замораживания.

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Не наливайте воду до самого края

Это одна из главных ошибок. При замерзании вода увеличивается в объеме. Если пакет будет переполнен, он может лопнуть или деформироваться.

Поэтому оставляйте достаточно свободного места, чтобы вода могла расшириться.

Не перекрывайте вентиляцию

Пакеты с водой не должны мешать циркуляции холодного воздуха внутри морозильной камеры. Не следует складывать их так, чтобы они закрывали вентиляционные отверстия.

Также убедитесь, что после размещения пакетов дверца морозилки закрывается нормально и уплотнитель не остается зажатым.

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Действительно ли это помогает экономить электроэнергию

Важно не преувеличивать эффект такого способа. Сами по себе пакеты с водой не превратят морозильник в энергосберегающий прибор.

Однако заполненное пространство может быть практичнее полностью пустой камеры. Замороженные продукты и лед дольше остаются холодными, а после открывания дверцы морозильнику может быть проще вернуться к нужной температуре.

Эксперты, которых цитирует первоисточник, отмечают, что этот метод не гарантирует значительного сокращения потребления электроэнергии. Поэтому воспринимать его следует как дополнительный лайфхак, а не как основной способ экономии.

Что еще поможет морозилке потреблять меньше электричества

Есть несколько простых привычек, которые могут быть не менее важны:

Не держите дверцу открытой долго. Перед тем, как открыть морозилку, лучше заранее определиться, что нужно достать. Поддерживайте порядок. Если вы знаете, где лежит нужный продукт, дверцу не придется оставлять открытой надолго. Не покупайте продукты только для заполнения морозилки. Свободное пространство можно использовать для остатков готовой пищи, овощей, ягод или других продуктов, которые планируется заморозить. Следите за состоянием техники. Регулярное очищение и правильная эксплуатация морозильной камеры помогают ей работать без лишней нагрузки.

Нужно ли заполнять пустую морозилку пакетами с водой

Если морозильная камера пустая, замороженные пакеты с водой могут стать одним из вариантов для заполнения свободного пространства. Но специально заполнять всю камеру водой не нужно.

Прежде всего следует использовать место для продуктов, которые вы действительно планируете хранить. Пакеты с водой можно рассматривать как дополнительный вариант, если в морозильнике много пустого места.

При этом самое важное — не блокировать вентиляционные отверстия и не перегружать камеру.

FAQ

Зачем класть пакеты с водой в морозилку?

Пакеты с замороженной водой помогают заполнить свободное пространство в морозильной камере. Лед сохраняет холод и может помогать быстрее стабилизировать температуру после открывания дверцы.

Помогают ли пакеты с водой экономить электроэнергию?

Такой способ может оптимизировать работу морозилки, но не гарантирует значительной экономии электроэнергии. Лучший результат дает комплекс простых мер: не держать дверцу долго открытой, не блокировать вентиляцию и правильно пользоваться морозильной камерой.

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