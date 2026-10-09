Нужно выключать отопление в течение дня, чтобы сэкономить

Следует ли оставлять отопление на весь день / © ТСН

Реклама

Одни считают, что систему лучше не выключать в течение дня, другие уверены: экономнее включать обогрев только при необходимости. На самом деле, оптимальный режим зависит прежде всего от типа отопительного оборудования и особенностей жилья.

Нужно ли оставлять отопление включенным на весь день

Универсального правила, подходящего для каждого дома или квартиры, нет. Важно учитывать, как именно производится тепло, насколько хорошо утеплено жилье и сколько времени жильцы проводят дома.

Реклама

По рекомендациям экспертов британской организации The Energy Saving Trust владельцам традиционных котлов обычно целесообразнее настраивать отопление в соответствии со своим распорядком дня, а не постоянно поддерживать нагрев в течение всех суток.

Реклама

Если система работает на газовом или другом котле, ее можно запрограммировать так, чтобы тепло поступало тогда, когда оно действительно нужно. К примеру, отопление можно включать перед пробуждением или возвращением домой, а на период длительного отсутствия снижать температуру.

Такой подход помогает избегать лишнего потребления энергии, особенно если здание быстро прогревается после включения системы.

Когда лучше не выключать отопление в течение дня

Другая ситуация — в домах, где установлен тепловой насос. Такое оборудование обычно работает эффективнее при длительной работе с умеренной температурой подачи теплоносителя, а не постоянных резких изменений режима.

Поэтому владельцам тепловых насосов часто рекомендуют поддерживать стабильную температуру, корректируя ее в соответствии с погодой и потребностями жильцов. Частое выключение и повторный запуск могут снизить эффективность системы, особенно если дом успевает сильно остыть.

Реклама

В то же время, это не означает, что тепловой насос при любых обстоятельствах должен работать на полную мощность целый день. Многое зависит от настроек оборудования, внешней температуры, теплоизоляции и наличия системы автоматического управления.

От чего зависит экономия на отоплении

Чтобы определить самый выгодный режим обогрева, следует обратить внимание на несколько факторов:

Тип системы отопления. Газовые котлы, электрические обогреватели и тепловые насосы имеют разные принципы работы, поэтому одинаковые настройки не всегда будут одинаково эффективными. Утепление дома. Из-за плохо изолированных стен, крыши, пола и неплотных окна тепло быстрее выходит наружу. В этом случае поддерживать комфортную температуру сложнее. Температура на улице. Чем холоднее на улице, тем больше тепла обычно теряет дом. Распорядок дня. Если жильцы большую часть дня находятся на работе, нет необходимости бездумно поддерживать одинаковый уровень нагрева, когда это позволяет конкретная система. Автоматическое управление. Программируемые термостаты и правильно настроенные регуляторы помогают избегать чрезмерного обогрева и подстраивать работу оборудования под нужды семьи.

Как понять, какой режим отопления выгоднее

Если вы не уверены, стоит ли оставлять отопление включенным на весь день, можно сравнить затраты по разным режимам работы системы.

В течение нескольких дней используйте привычный график нагрева, а затем попробуйте другой режим, рекомендованный для оборудования. Сравнивайте потребление газа или электроэнергии при похожей погоде и при одинаковом уровне комфорта в доме.

Реклама

Для корректного результата важно учитывать не только показатели счетчика, но и температуру в помещениях. Если во время одного эксперимента в доме было гораздо холоднее, сравнение может быть неточным.

Не следует также полностью отключать отопление в холодную погоду, если из-за этого возникает риск промерзания труб, появления влаги или чрезмерного охлаждения жилья. Особо осторожными нужно быть в домах с недостаточным утеплением.

Итак, лучший способ экономить — не обязательно полностью выключать тепло или непрерывно обогревать помещение. Следует подобрать режим, соответствующий типу оборудования, теплоизоляции и вашему повседневному графику.

FAQ

Дешевле ли выключать отопление, когда никого нет дома?

Для многих систем с котлом понижение температуры на время отсутствия жителей может помочь сэкономить энергию. Однако результат зависит от длительности отсутствия, утепления дома и особенностей оборудования. Для теплового насоса часто более целесообразно поддерживать стабильную, чуть более низкую температуру, чем полностью выключать систему.

Как правильно пользоваться отоплением, чтобы меньше платить?

Настройте график работы системы в соответствии со своим распорядком, не перегревайте комнаты, используйте термостат и позаботьтесь об утеплении окон и дверей. Если имеется тепловой насос, соблюдайте рекомендации производителя по оптимальной температуре и режиму работы.

Новости партнеров

Новости партнеров